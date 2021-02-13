https://ria.ru/20210213/dzhuliani-1597332796.html

Прокурор изучит заявления адвоката Трампа о мошенничестве на выборах

Прокурор изучит заявления адвоката Трампа о мошенничестве на выборах

Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начали расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов, намерена РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T14:43

2021-02-13T14:43

2021-02-13T14:52

линдси грэм

брюс уиллис

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начали расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов, намерена изучить разговор сенатора Линдси Грэма с секретарем штата Брэдом Раффенспергером и заявления адвоката Руди Джулиани о мошенничестве на выборах в штате, пишет газета New York Times.Прокурор Фани Уиллис сообщила, что расследование прокуратуры будет включать телефонный звонок Грэма Раффенспергеру в ноябре, в ходе которого сенатор-республиканец, как утверждал ранее секретарь штата, спрашивал, может ли тот отклонить присланные по почте бюллетени в округах с высокой долей несоответствующих подписей.Кроме того, прокуроры намерены изучить неожиданное отстранение в прошлом месяце прокурора северного округа Джорджии Бюна Пака, который вызвал недовольство Трампа тем, что не поддержал его утверждения о мошенничестве на выборах, а также заявления адвоката экс-президента Руди Джулиани перед законодательными комитетами штата о нарушениях на президентских выборах."Все, что имеет отношение к попыткам вмешаться в выборы в Джорджии, будет изучено", - сказала Уиллис изданию.Ранее стало известно, что прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Расследование касается в том числе телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором Трамп якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html

https://ria.ru/20210212/impichment-1597293804.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линдси грэм, брюс уиллис, джо байден, джорджия, сша, в мире