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Прокурор изучит заявления адвоката Трампа о мошенничестве на выборах
Прокурор изучит заявления адвоката Трампа о мошенничестве на выборах
Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начали расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов, намерена РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:43
2021-02-13T14:52
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начали расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов, намерена изучить разговор сенатора Линдси Грэма с секретарем штата Брэдом Раффенспергером и заявления адвоката Руди Джулиани о мошенничестве на выборах в штате, пишет газета New York Times.Прокурор Фани Уиллис сообщила, что расследование прокуратуры будет включать телефонный звонок Грэма Раффенспергеру в ноябре, в ходе которого сенатор-республиканец, как утверждал ранее секретарь штата, спрашивал, может ли тот отклонить присланные по почте бюллетени в округах с высокой долей несоответствующих подписей.Кроме того, прокуроры намерены изучить неожиданное отстранение в прошлом месяце прокурора северного округа Джорджии Бюна Пака, который вызвал недовольство Трампа тем, что не поддержал его утверждения о мошенничестве на выборах, а также заявления адвоката экс-президента Руди Джулиани перед законодательными комитетами штата о нарушениях на президентских выборах."Все, что имеет отношение к попыткам вмешаться в выборы в Джорджии, будет изучено", - сказала Уиллис изданию.Ранее стало известно, что прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Расследование касается в том числе телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором Трамп якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
https://ria.ru/20210213/florida-1597305713.html
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линдси грэм, брюс уиллис, джо байден, джорджия, сша, в мире

Прокурор изучит заявления адвоката Трампа о мошенничестве на выборах

14:43 13.02.2021 (обновлено: 14:52 13.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начали расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов, намерена изучить разговор сенатора Линдси Грэма с секретарем штата Брэдом Раффенспергером и заявления адвоката Руди Джулиани о мошенничестве на выборах в штате, пишет газета New York Times.
Прокурор Фани Уиллис сообщила, что расследование прокуратуры будет включать телефонный звонок Грэма Раффенспергеру в ноябре, в ходе которого сенатор-республиканец, как утверждал ранее секретарь штата, спрашивал, может ли тот отклонить присланные по почте бюллетени в округах с высокой долей несоответствующих подписей.
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Кроме того, прокуроры намерены изучить неожиданное отстранение в прошлом месяце прокурора северного округа Джорджии Бюна Пака, который вызвал недовольство Трампа тем, что не поддержал его утверждения о мошенничестве на выборах, а также заявления адвоката экс-президента Руди Джулиани перед законодательными комитетами штата о нарушениях на президентских выборах.
"Все, что имеет отношение к попыткам вмешаться в выборы в Джорджии, будет изучено", - сказала Уиллис изданию.
Ранее стало известно, что прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате. Расследование касается в том числе телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором Трамп якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
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Линдси ГрэмБрюс УиллисДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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