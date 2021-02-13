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Снегопад не нарушил движение по Крымскому мосту и трассе "Таврида"
Снегопад не нарушил движение по Крымскому мосту и трассе "Таврида"
Движение транспорта по Крымскому мосту и трассе "Таврида" в Крыму идет штатно, несмотря на непогоду, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань", в ведении... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:49
2021-02-13T16:53
крымский мост
таврида (трасса)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту и трассе "Таврида" в Крыму идет штатно, несмотря на непогоду, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань", в ведении которого находится автодорожная часть моста и "Таврида".МЧС Крыма в субботу объявило штормовое предупреждение в Симферополе из-за сильного снегопада. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе, рассказали РИА Новости в крымском гидрометцентре."На всех дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань", проезд обеспечен в штатном режиме. По итогам прошедшей ночи в условиях снегопада и низких температур на трассе "Таврида" проезд обеспечен в штатном режиме. Беспрерывно работает снегоуборочная и специальная техника. Производится своевременная очистка и обработка дорожного полотна. Крымский мост работает в штатном режиме", - информирует учреждение.Уборка снега и обработка дорог начались с вечера пятницы, за минувшие сутки израсходовано 560 тонн противогололедных материалов.Ранее в МЧС объявили о резком похолодании на полуострове, которое придет на смену теплой погоде. Похолодание до минус 15 градусов наступит в Крыму на выходных и продлится всю последующую неделю, ожидаются метели, снегопады и гололедица.
https://ria.ru/20210213/simferopol-1597308495.html
https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html
симферополь
республика крым
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крымский мост, таврида (трасса), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, республика крым

Снегопад не нарушил движение по Крымскому мосту и трассе "Таврида"

16:49 13.02.2021 (обновлено: 16:53 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Движение транспорта по Крымскому мосту и трассе "Таврида" в Крыму идет штатно, несмотря на непогоду, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань", в ведении которого находится автодорожная часть моста и "Таврида".
МЧС Крыма в субботу объявило штормовое предупреждение в Симферополе из-за сильного снегопада. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в Симферополе и Бахчисарайском районе, рассказали РИА Новости в крымском гидрометцентре.
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"На всех дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор "Тамань", проезд обеспечен в штатном режиме. По итогам прошедшей ночи в условиях снегопада и низких температур на трассе "Таврида" проезд обеспечен в штатном режиме. Беспрерывно работает снегоуборочная и специальная техника. Производится своевременная очистка и обработка дорожного полотна. Крымский мост работает в штатном режиме", - информирует учреждение.
Уборка снега и обработка дорог начались с вечера пятницы, за минувшие сутки израсходовано 560 тонн противогололедных материалов.
Ранее в МЧС объявили о резком похолодании на полуострове, которое придет на смену теплой погоде. Похолодание до минус 15 градусов наступит в Крыму на выходных и продлится всю последующую неделю, ожидаются метели, снегопады и гололедица.
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Крымский мостТаврида (трасса)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика Крым
 
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