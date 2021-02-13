https://ria.ru/20210213/diplomatiya-1597295197.html

Евросоюз отреагировал на слова Лаврова и Пескова

Евросоюз отреагировал на слова Лаврова и Пескова

В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T01:25

2021-02-13T01:25

2021-02-13T01:58

россия

жозеп боррель

европейская внешнеполитическая служба

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149716/16/1497161635_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c1f9c2708ecab821cace29c620824975.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано."Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций", - заявил дипломат.При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем нельзя назвать хорошими.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия успешного диалога с Европейским союзом.При этом Лавров сообщил, что Москва готова пойти на разрыв отношений с официальным Брюсселем. Это произойдет в том случае, если с соответствующей инициативой выступят европейские партнеры.Комментарий ПесковаРоссия никогда не выступит инициатором прекращения отношений с Европейским союзом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, смысл заявлений главы МИД был искажен и представлен "сенсационными заголовками" в СМИ.В целом, говоря о вероятности подобного сценария, Песков отметил, что Москва должна быть самодостаточной, обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях, и должна быть готова "национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить".Новые санкции против РоссииВ ходе визита в Москву на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с Сергеем Лавровым. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать "стену молчания".После возвращения в Брюссель, Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России.По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.Боррель отметил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжаетсяОфициальная Москва готова соразмерно ответить на новые санкции Евросоюза, если Брюссель их введет. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, резюмировала дипломат.

https://ria.ru/20210209/borrel-1596711836.html

https://ria.ru/20210209/zakharova-1596648748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/1596554601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире