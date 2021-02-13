https://ria.ru/20210213/diplomatiya-1597295197.html
Евросоюз отреагировал на слова Лаврова и Пескова
Евросоюз отреагировал на слова Лаврова и Пескова
В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:25
2021-02-13T01:25
2021-02-13T01:58
россия
жозеп боррель
европейская внешнеполитическая служба
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано."Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций", - заявил дипломат.При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем нельзя назвать хорошими.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия успешного диалога с Европейским союзом.При этом Лавров сообщил, что Москва готова пойти на разрыв отношений с официальным Брюсселем. Это произойдет в том случае, если с соответствующей инициативой выступят европейские партнеры.Комментарий ПесковаРоссия никогда не выступит инициатором прекращения отношений с Европейским союзом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, смысл заявлений главы МИД был искажен и представлен "сенсационными заголовками" в СМИ.В целом, говоря о вероятности подобного сценария, Песков отметил, что Москва должна быть самодостаточной, обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях, и должна быть готова "национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить".Новые санкции против РоссииВ ходе визита в Москву на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с Сергеем Лавровым. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать "стену молчания".После возвращения в Брюссель, Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России.По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.Боррель отметил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии.По данным агентства Bloomberg, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжаетсяОфициальная Москва готова соразмерно ответить на новые санкции Евросоюза, если Брюссель их введет. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, резюмировала дипломат.
https://ria.ru/20210209/borrel-1596711836.html
https://ria.ru/20210209/zakharova-1596648748.html
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россия, жозеп боррель, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
В Евросоюзе
приняли к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова
об отношениях с ЕС, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы
Питер Стано.
"Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций", - заявил дипломат.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения между Москвой
и Брюсселем
нельзя назвать хорошими.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия успешного диалога с Европейским союзом.
"На основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия, где есть интерес у них и у нас", - заявил глава дипломатического ведомства в эфире YouTube-канала Соловьев Live.
При этом Лавров сообщил, что Москва готова пойти на разрыв отношений с официальным Брюсселем. Это произойдет в том случае, если с соответствующей инициативой выступят европейские партнеры.
Комментарий Пескова
Россия никогда не выступит инициатором прекращения отношений с Европейским союзом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
По его словам, смысл заявлений главы МИД был искажен и представлен "сенсационными заголовками" в СМИ.
"Подали <…> таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом", — отметил представитель Кремля.
В целом, говоря о вероятности подобного сценария, Песков отметил, что Москва должна быть самодостаточной, обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях, и должна быть готова "национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить".
Новые санкции против России
В ходе визита в Москву на прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
встретился с Сергеем Лавровым. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать "стену молчания".
После возвращения в Брюссель, Боррель заявил о намерении предложить новые санкции в отношении России.
По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите.
Боррель отметил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Он также заявил, что в Брюсселе разочарованы нынешним уровнем отношений с Москвой. Причиной напряженности между Россией и ЕС, по его словам, являются конфликты на Украине
, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии
.
По данным агентства Bloomberg
, постпреды ЕС 11 февраля уже обсудили итоги визита Борреля в Москву и дальнейшие шаги, включая санкции, из-за ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался прокомментировать ход дискуссии, уточнив, что работа продолжается
Официальная Москва готова соразмерно ответить на новые санкции Евросоюза, если Брюссель их введет. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова
.
Звучащие в последнее время призывы к новым ограничениям не удивляют, резюмировала дипломат.