Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597280207.html
В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:31
2021-02-12T20:31
пенджаб (пакистан)
нью-дели
амритсар
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_be6f39a9ab15badc75f57d7d30855f5b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве Индии.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на северо-западе страны и залегал на глубине 10 километров.Землетрясение было отмечено в 22.34 местного времени (20.04 мск), толчки продолжались несколько минут.О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597136226.html
пенджаб (пакистан)
нью-дели
амритсар
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_828942e9c284d1deb80931ccb78f34d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенджаб (пакистан), нью-дели, амритсар, индия, в мире

В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1

20:31 12.02.2021
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве Индии.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на северо-западе страны и залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение было отмечено в 22.34 местного времени (20.04 мск), толчки продолжались несколько минут.
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 03:31
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
 
Пенджаб (Пакистан)Нью-ДелиАмритсарИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Пробки в Москве к шести утра достигли девяти баллов
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
Лента новостейМолния