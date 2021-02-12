https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597280207.html

В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:31

2021-02-12T20:31

2021-02-12T20:31

пенджаб (пакистан)

нью-дели

амритсар

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве Индии.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на северо-западе страны и залегал на глубине 10 километров.Землетрясение было отмечено в 22.34 местного времени (20.04 мск), толчки продолжались несколько минут.О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597136226.html

пенджаб (пакистан)

нью-дели

амритсар

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенджаб (пакистан), нью-дели, амритсар, индия, в мире