https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597280207.html
В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:31
2021-02-12T20:31
2021-02-12T20:31
пенджаб (пакистан)
нью-дели
амритсар
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индии, колебания почвы, в частности, ощущались в Нью-Дели, сообщает национальный центр сейсмологии при правительстве Индии.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на северо-западе страны и залегал на глубине 10 километров.Землетрясение было отмечено в 22.34 местного времени (20.04 мск), толчки продолжались несколько минут.О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597136226.html
пенджаб (пакистан)
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пенджаб (пакистан), нью-дели, амритсар, индия, в мире