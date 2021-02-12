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Кремль поделится главными заявлениями Путина на встрече с главредами СМИ
Кремль поделится главными заявлениями Путина на встрече с главредами СМИ
Кремль пообещал поделиться некоторыми ключевыми заявлениями президента России Владимира Путина на встрече с главными редакторами СМИ, в пятницу вечером их могут РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:35
2021-02-12T12:35
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль пообещал поделиться некоторыми ключевыми заявлениями президента России Владимира Путина на встрече с главными редакторами СМИ, в пятницу вечером их могут показать по ТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила "off the record", а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия."Сделаем это сегодня, наверное, вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят", - добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Кремль поделится главными заявлениями Путина на встрече с главредами СМИ

12:35 12.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль пообещал поделиться некоторыми ключевыми заявлениями президента России Владимира Путина на встрече с главными редакторами СМИ, в пятницу вечером их могут показать по ТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила "off the record", а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия.
"Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам, далеко не всем. Поделимся и, наверное, распулим телеканалам эти слова президента - без вопроса, просто заявления президента, которые наиболее, с нашей точки, зрения интересны", - сказал Песков журналистам в пятницу.
"Сделаем это сегодня, наверное, вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят", - добавил представитель Кремля.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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