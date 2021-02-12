https://ria.ru/20210212/zayavleniya-1597183748.html

Кремль поделится главными заявлениями Путина на встрече с главредами СМИ

Кремль поделится главными заявлениями Путина на встрече с главредами СМИ

Кремль пообещал поделиться некоторыми ключевыми заявлениями президента России Владимира Путина на встрече с главными редакторами СМИ, в пятницу вечером их могут РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:35

2021-02-12T12:35

2021-02-12T12:35

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремль пообещал поделиться некоторыми ключевыми заявлениями президента России Владимира Путина на встрече с главными редакторами СМИ, в пятницу вечером их могут показать по ТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в среду по видеосвязи провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ, она прошла в закрытом режиме. Как сообщил Песков на следующий день, в этой беседе обсуждался широкий круг вопросов, президент детально ответил на них. Между тем, в Кремле недовольны утечками с этой встречи: Песков подчеркнул, что беседа проходила "off the record", а то, что некоторые участники встречи "слили" подробности о ней своим коллегам, не способствует укреплению доверия."Сделаем это сегодня, наверное, вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210211/peskov-1596982358.html

россия

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество