https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html

Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления

Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления

Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:13

2021-02-12T13:13

2021-02-12T14:05

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алексей навальный

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Навальный начал высказывать чересчур обширные возражения по отказу потерпевшего от участия в заседании, на что ему было сделано предупреждение о возможном удалении из зала суда за неподобающее поведение. Также он упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и заявил, что не будет перед ним извиняться. "Я возражаю, потому что мы не знаем, откуда взялись эти заявления об отказе. Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют", - заявил подсудимый.Судья пригрозила ему удалением из зала суда, на что тот заявил: "Я вас сам удалю из зала суда". В ответ он получил еще одно замечание. Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к гособвинителю: "Дорогая моя".За "торговца дедом" он получил замечания два раза. И еще одно, когда назвал ветерана "куклой". Кроме того, ему сделали еще одно замечание за оскорбительные формулировки. Навальный сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью". Саму судью нащупывать он не может, сказал подсудимый.Ранее ветеран отказался участвовать в процессе из-за некорректного поведения Навального.После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала суда до окончания процесса. Дело может слушаться в его отсутствие вплоть до его последнего слова. Ранее замечания от суда - за нарушение регламента - получила адвокат Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597181384.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, москва, происшествия