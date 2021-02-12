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Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления
Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления
Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:13
2021-02-12T14:05
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Навальный начал высказывать чересчур обширные возражения по отказу потерпевшего от участия в заседании, на что ему было сделано предупреждение о возможном удалении из зала суда за неподобающее поведение. Также он упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и заявил, что не будет перед ним извиняться. "Я возражаю, потому что мы не знаем, откуда взялись эти заявления об отказе. Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют", - заявил подсудимый.Судья пригрозила ему удалением из зала суда, на что тот заявил: "Я вас сам удалю из зала суда". В ответ он получил еще одно замечание. Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к гособвинителю: "Дорогая моя".За "торговца дедом" он получил замечания два раза. И еще одно, когда назвал ветерана "куклой". Кроме того, ему сделали еще одно замечание за оскорбительные формулировки. Навальный сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью". Саму судью нащупывать он не может, сказал подсудимый.Ранее ветеран отказался участвовать в процессе из-за некорректного поведения Навального.После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала суда до окончания процесса. Дело может слушаться в его отсутствие вплоть до его последнего слова. Ранее замечания от суда - за нарушение регламента - получила адвокат Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597181384.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, москва, происшествия

Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления

13:13 12.02.2021 (обновлено: 14:05 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный получил более 10 замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Навальный начал высказывать чересчур обширные возражения по отказу потерпевшего от участия в заседании, на что ему было сделано предупреждение о возможном удалении из зала суда за неподобающее поведение. Также он упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и заявил, что не будет перед ним извиняться. "Я возражаю, потому что мы не знаем, откуда взялись эти заявления об отказе. Я настаиваю, что ветерана очередной раз используют", - заявил подсудимый.
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Судья пригрозила ему удалением из зала суда, на что тот заявил: "Я вас сам удалю из зала суда". В ответ он получил еще одно замечание. Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к гособвинителю: "Дорогая моя".
За "торговца дедом" он получил замечания два раза. И еще одно, когда назвал ветерана "куклой". Кроме того, ему сделали еще одно замечание за оскорбительные формулировки. Навальный сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью". Саму судью нащупывать он не может, сказал подсудимый.
Ранее ветеран отказался участвовать в процессе из-за некорректного поведения Навального.
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После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала суда до окончания процесса. Дело может слушаться в его отсутствие вплоть до его последнего слова. Ранее замечания от суда - за нарушение регламента - получила адвокат Ольга Михайлова.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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