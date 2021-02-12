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Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова
Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова
16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная "оптимизационному" законопроекту в сфере закупок, подготовленному во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.
2021-02-12T14:33
2021-02-15T10:00
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Задать вопросУчастники: - заместитель Министра финансов Алексей ЛАВРОВ;- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна ДЕМИДОВА.Участники дискуссии расскажут, как законопроект улучшит контрактную систему, ответят на опасения экспертов, а также разъяснят предполагаемые изменения, в том числе с точки зрения международного опыта.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова

14:33 12.02.2021 (обновлено: 10:00 15.02.2021)
 
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16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная "оптимизационному" законопроекту в сфере закупок, подготовленному во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра финансов Алексей ЛАВРОВ;
- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна ДЕМИДОВА.

Участники дискуссии расскажут, как законопроект улучшит контрактную систему, ответят на опасения экспертов, а также разъяснят предполагаемые изменения, в том числе с точки зрения международного опыта.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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