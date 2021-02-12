Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова
14:33 12.02.2021 (обновлено: 10:00 15.02.2021)
16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная "оптимизационному" законопроекту в сфере закупок, подготовленному во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.
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Участники:
- заместитель Министра финансов Алексей ЛАВРОВ;
- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна ДЕМИДОВА.
Участники дискуссии расскажут, как законопроект улучшит контрактную систему, ответят на опасения экспертов, а также разъяснят предполагаемые изменения, в том числе с точки зрения международного опыта.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра финансов Алексей ЛАВРОВ;
- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна ДЕМИДОВА.
Участники дискуссии расскажут, как законопроект улучшит контрактную систему, ответят на опасения экспертов, а также разъяснят предполагаемые изменения, в том числе с точки зрения международного опыта.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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