https://ria.ru/20210212/zakupki-1597485819.html

Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова

Онлайн-конференция замминистра финансов Алексея Лаврова

16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная "оптимизационному" законопроекту в сфере закупок, подготовленному во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

2021-02-12T14:33

2021-02-12T14:33

2021-02-15T10:00

анонсы

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Задать вопросУчастники: - заместитель Министра финансов Алексей ЛАВРОВ;- директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна ДЕМИДОВА.Участники дискуссии расскажут, как законопроект улучшит контрактную систему, ответят на опасения экспертов, а также разъяснят предполагаемые изменения, в том числе с точки зрения международного опыта.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы