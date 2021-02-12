https://ria.ru/20210212/zaderzhanie-1597168211.html
Задержан бывший следователь из Горно-Алтайска, бежавший из тюрьмы
Задержан бывший следователь из Горно-Алтайска, бежавший из тюрьмы
Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:32
2021-02-12T11:32
2021-02-12T12:11
северный кипр
горно-алтайск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева, передает агентство Anadolu.Сообщается, что Сатлаев 8 февраля совершил побег из центральной тюрьмы Никосии и в течение четырех дней скрывался в одном из заброшенных домов района Кирения (Гирне). Лидер турок-киприотов Эрсин Татар дал высокую оценку действиям сотрудников правопорядка, организовавших успешную операцию по поимке беглого заключенного.Сатлаев в июле 2015 года был осужден Горно-Алтайским городским судом за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилования. В суде было доказано, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску преступления совершал ранним утром, поздним вечером или ночью. Сатлаев выбирал в качестве жертв одиноких женщин, нападал на них сзади.Суд приговорил бывшего следователя к шести годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 75 тысяч рублей. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима. В 2019 году Сатлаев был освобожден по УДО, но вскоре после этого его объявили в розыск по подозрению в изнасиловании женщины. Сообщалось, что по поддельным документам он прибыл на Северный Кипр, где был задержан и осужден по обвинению в сексуальном насилии и попытке грабежа женщины.
https://ria.ru/20191018/1559900201.html
северный кипр
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кипр, горно-алтайск, в мире
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости.
Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева, передает агентство Anadolu
.
Сообщается, что Сатлаев 8 февраля совершил побег из центральной тюрьмы Никосии и в течение четырех дней скрывался в одном из заброшенных домов района Кирения (Гирне). Лидер турок-киприотов Эрсин Татар дал высокую оценку действиям сотрудников правопорядка, организовавших успешную операцию по поимке беглого заключенного.
Сатлаев в июле 2015 года был осужден Горно-Алтайским городским судом за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилования. В суде было доказано, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску преступления совершал ранним утром, поздним вечером или ночью. Сатлаев выбирал в качестве жертв одиноких женщин, нападал на них сзади.
Суд приговорил бывшего следователя к шести годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 75 тысяч рублей. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима. В 2019 году Сатлаев был освобожден по УДО, но вскоре после этого его объявили в розыск по подозрению в изнасиловании женщины. Сообщалось, что по поддельным документам он прибыл на Северный Кипр, где был задержан и осужден по обвинению в сексуальном насилии и попытке грабежа женщины.