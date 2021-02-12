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Задержан бывший следователь из Горно-Алтайска, бежавший из тюрьмы
Задержан бывший следователь из Горно-Алтайска, бежавший из тюрьмы
Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:32
2021-02-12T12:11
северный кипр
горно-алтайск
в мире
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева, передает агентство Anadolu.Сообщается, что Сатлаев 8 февраля совершил побег из центральной тюрьмы Никосии и в течение четырех дней скрывался в одном из заброшенных домов района Кирения (Гирне). Лидер турок-киприотов Эрсин Татар дал высокую оценку действиям сотрудников правопорядка, организовавших успешную операцию по поимке беглого заключенного.Сатлаев в июле 2015 года был осужден Горно-Алтайским городским судом за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилования. В суде было доказано, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску преступления совершал ранним утром, поздним вечером или ночью. Сатлаев выбирал в качестве жертв одиноких женщин, нападал на них сзади.Суд приговорил бывшего следователя к шести годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 75 тысяч рублей. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима. В 2019 году Сатлаев был освобожден по УДО, но вскоре после этого его объявили в розыск по подозрению в изнасиловании женщины. Сообщалось, что по поддельным документам он прибыл на Северный Кипр, где был задержан и осужден по обвинению в сексуальном насилии и попытке грабежа женщины.
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северный кипр
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северный кипр, горно-алтайск, в мире

Задержан бывший следователь из Горно-Алтайска, бежавший из тюрьмы

11:32 12.02.2021 (обновлено: 12:11 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра задержали бежавшего из местной тюрьмы экс-следователя из Горно-Алтайска Александра Сатлаева, передает агентство Anadolu.
Сообщается, что Сатлаев 8 февраля совершил побег из центральной тюрьмы Никосии и в течение четырех дней скрывался в одном из заброшенных домов района Кирения (Гирне). Лидер турок-киприотов Эрсин Татар дал высокую оценку действиям сотрудников правопорядка, организовавших успешную операцию по поимке беглого заключенного.
Сатлаев в июле 2015 года был осужден Горно-Алтайским городским судом за четыре изнасилования и четыре покушения на изнасилования. В суде было доказано, что 24-летний следователь следственного отдела по Горно-Алтайску преступления совершал ранним утром, поздним вечером или ночью. Сатлаев выбирал в качестве жертв одиноких женщин, нападал на них сзади.
Суд приговорил бывшего следователя к шести годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 75 тысяч рублей. Наказание он отбывал в исправительной колонии общего режима. В 2019 году Сатлаев был освобожден по УДО, но вскоре после этого его объявили в розыск по подозрению в изнасиловании женщины. Сообщалось, что по поддельным документам он прибыл на Северный Кипр, где был задержан и осужден по обвинению в сексуальном насилии и попытке грабежа женщины.
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