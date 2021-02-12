Постпредство осудило удаление ролика о протестах в странах ОБСЕ с YouTube
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия исходит из того, что YouTube удалил видеоролик миссии о протестах в странах ОБСЕ по жалобе кого-то англоговорящего, видимо, представителя западных стран, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Мы вчера подняли тоже этот вопрос, сказали, что его удалили из YouTube. Интересно, что удалили, видимо, по жалобе кого-то англоговорящего, потому что анонс был на английском языке. Вряд ли кто-то из наших, скорее всего, наши западные друзья подсуетились, пожаловались на нарушение политики сообщества или что-то в этом роде", - заявил Буякевич.
Он добавил, что это, по большому счету, чистая цензура, но сейчас это происходит повсеместно. "Это системная политика YouTube, уже понятно, что сетевые монополии стоят на страже интересов западного официоза, это факт. Можно с этим спорить, но это бесполезно", - заключил дипломат.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва передала действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Ведомство также опубликовало видеоролик с моментами с акций и митингов в разных странах мира, включая, например, США, Францию, Австрию, на которых видно, как стражи порядка бьют или толкают журналистов и обычных граждан. В ролике также фигурируют кадры с несогласованных акций, прошедших ранее в ряде городов РФ, на которых видно, как участники акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям.
Видеохостинг YouTube удалил ролик постпредства России при ОБСЕ о протестах в регионе, заявил в четверг постпред России Александр Лукашевич.
30 декабря 2020, 10:10МедиавойныПутин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ