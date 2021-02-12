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Медиавойны
https://ria.ru/20210212/youtube-1597257224.html
Постпредство осудило удаление ролика о протестах в странах ОБСЕ с YouTube
Постпредство осудило удаление ролика о протестах в странах ОБСЕ с YouTube
Россия исходит из того, что YouTube удалил видеоролик миссии о протестах в странах ОБСЕ по жалобе кого-то англоговорящего, видимо, представителя западных стран, РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:55
2021-02-12T17:55
медиавойны
россия
анн линде (мид швеции)
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обсе
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youtube
в мире
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия исходит из того, что YouTube удалил видеоролик миссии о протестах в странах ОБСЕ по жалобе кого-то англоговорящего, видимо, представителя западных стран, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он добавил, что это, по большому счету, чистая цензура, но сейчас это происходит повсеместно. "Это системная политика YouTube, уже понятно, что сетевые монополии стоят на страже интересов западного официоза, это факт. Можно с этим спорить, но это бесполезно", - заключил дипломат.Ранее МИД РФ сообщил, что Москва передала действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Ведомство также опубликовало видеоролик с моментами с акций и митингов в разных странах мира, включая, например, США, Францию, Австрию, на которых видно, как стражи порядка бьют или толкают журналистов и обычных граждан. В ролике также фигурируют кадры с несогласованных акций, прошедших ранее в ряде городов РФ, на которых видно, как участники акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям.Видеохостинг YouTube удалил ролик постпредства России при ОБСЕ о протестах в регионе, заявил в четверг постпред России Александр Лукашевич.
https://ria.ru/20210203/youtube-1595923888.html
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Удаленный ролик о протестах. Видео постпредства РФ в ОБСЕ
YouTube удалил видео российского постпредства о протестах в регионе ОБСЕ, заявил глава миссии. В постпредстве предоставили РИА Новости для публикации удаленный ролик.
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россия, анн линде (мид швеции), максим буякевич, обсе, александр лукашевич, youtube, в мире

Постпредство осудило удаление ролика о протестах в странах ОБСЕ с YouTube

17:55 12.02.2021
 
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия исходит из того, что YouTube удалил видеоролик миссии о протестах в странах ОБСЕ по жалобе кого-то англоговорящего, видимо, представителя западных стран, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Мы вчера подняли тоже этот вопрос, сказали, что его удалили из YouTube. Интересно, что удалили, видимо, по жалобе кого-то англоговорящего, потому что анонс был на английском языке. Вряд ли кто-то из наших, скорее всего, наши западные друзья подсуетились, пожаловались на нарушение политики сообщества или что-то в этом роде", - заявил Буякевич.
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Он добавил, что это, по большому счету, чистая цензура, но сейчас это происходит повсеместно. "Это системная политика YouTube, уже понятно, что сетевые монополии стоят на страже интересов западного официоза, это факт. Можно с этим спорить, но это бесполезно", - заключил дипломат.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва передала действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Ведомство также опубликовало видеоролик с моментами с акций и митингов в разных странах мира, включая, например, США, Францию, Австрию, на которых видно, как стражи порядка бьют или толкают журналистов и обычных граждан. В ролике также фигурируют кадры с несогласованных акций, прошедших ранее в ряде городов РФ, на которых видно, как участники акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям.
Видеохостинг YouTube удалил ролик постпредства России при ОБСЕ о протестах в регионе, заявил в четверг постпред России Александр Лукашевич.
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МедиавойныРоссияАнн Линде (МИД Швеции)Максим БуякевичОБСЕАлександр ЛукашевичYouTubeВ мире
 
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