https://ria.ru/20210212/xiaomi-1597167745.html
Блогер полностью рассекретил самый мощный смартфон Xiaomi
Блогер полностью рассекретил самый мощный смартфон Xiaomi
Еще не представленная топовая модель смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra случайно оказалась раскрыта. Об уже удаленном видео филиппинского видеоблогера сообщает... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:30
2021-02-12T11:30
2021-02-12T11:30
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Еще не представленная топовая модель смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra случайно оказалась раскрыта. Об уже удаленном видео филиппинского видеоблогера сообщает GizmoChina.Обзорщик показал смартфоны в белом и черном цвете. Xiaomi Mi 11 Ultra получил гигантский выступ под камерный модуль, в который входят три сенсора — 50-мегапиксельный основной, "ширик" на 48 Мп и перископный телеобъектив с таким же разрешением. Впервые смартфон Xiaomi получил дополнительный дисплей в камерном модуле, который может отображать любое приложение или селфи.Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями, способным обновляться на частоте 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 888 со сверхбыстрой памятью. Mi 11 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быстрые зарядки — проводную на 67 Вт и беспроводную на 67 Вт и обратную зарядку 10 Вт.Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra будет официально представлен через 1-2 месяца. О стоимости ультимативного флагмана из Китая пока не сообщается.
https://ria.ru/20201201/syaomi-1587116199.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Еще не представленная топовая модель смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra случайно оказалась раскрыта. Об уже удаленном видео филиппинского видеоблогера сообщает
GizmoChina.
Обзорщик показал смартфоны в белом и черном цвете. Xiaomi Mi 11 Ultra получил гигантский выступ под камерный модуль, в который входят три сенсора — 50-мегапиксельный основной, "ширик" на 48 Мп и перископный телеобъектив с таким же разрешением. Впервые смартфон Xiaomi получил дополнительный дисплей в камерном модуле, который может отображать любое приложение или селфи.
Смартфон оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями, способным обновляться на частоте 120 Гц. За производительность отвечает чип Snapdragon 888 со сверхбыстрой памятью. Mi 11 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быстрые зарядки — проводную на 67 Вт и беспроводную на 67 Вт и обратную зарядку 10 Вт.
Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra будет официально представлен через 1-2 месяца. О стоимости ультимативного флагмана из Китая
пока не сообщается.