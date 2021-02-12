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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597151381.html
Врач рассказал о причинах отставания вакцинации от коронавируса в Японии
Врач рассказал о причинах отставания вакцинации от коронавируса в Японии
Отставание вакцинации в Японии по сравнению с другими странами связано с определенной процедурой получения сертификации, а для продвижения на японский рынок... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:48
2021-02-12T09:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
япония
сша
в мире
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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Отставание вакцинации в Японии по сравнению с другими странами связано с определенной процедурой получения сертификации, а для продвижения на японский рынок российской вакцины российским фармакологическим компаниям будет необходимо заручиться поддержкой партнера в Японии, рассказал в интервью РИА Новости популярный в стране врач-инфекционист Акихиро Сато.Врач отметил, что процесс сертификации вакцин, не только от коронавируса, но и в целом, в Японии занимает больше времени, чем в других странах."Безусловно, Япония отстает от других стран по темпам вакцинации. Причина этого в том, что обычно проводятся дополнительные клинические испытания внутри страны (после того, как они уже были проведены за границей). В этот раз в виду того, что случай особый, этот этап был исключен. Но обычно это занимает год-два, все зависит от вакцины. Это дольше, чем, например, в Америке. Повторные клинические испытания обычно проводятся потому, что разные лекарства могут по-разному действовать на людей разных рас. Возможны побочные явления или они будут другими. Поэтому необходимо проверить, как лекарство действует на представителей азиатской расы", - пояснил Сато.Для того, чтобы запустить процесс сертификации вакцины в Японии, необходимо, чтобы компания, которая намерена продвигать ее на рынок, подала заявление на сертификацию, а правительство после его рассмотрения решает одобрить сертификацию или предложить провести дополнительные тесты."(Для распространения российской вакцины) в Японии важно, чтобы у российской фармацевтической компании был свой канал для продажи в Японии. Необходимо определить бизнес-план, агента по продаже и далее продвигать вакцину", - сказал врач. Таким образом, первый шаг, который можно сделать для продвижения вакцины - это найти партнера – заинтересованную компанию в Японии.В последнее время часто поднимается вопрос о том, что в Японии низко доверие к вакцинам. Так, согласно исследованиям английской компании Ipsos Mori, проведенным в декабре-январе в 15 странах среди 13 тысяч человек, в Японии процент доверия к вакцине от коронавируса оказался самым низким – 17% по сравнению с Бразилией – 68%, Британией – 66%, США - 42% и другими странами.Одной из причин недоверия в Японии стал негативный опыт. В апреле 2013 года минздрав страны стал активно продвигать вакцинацию девочек с 6 по 10-й класс от вируса папилломы человека, с помощью которой можно предупредить развитие рака шейки матки. Однако вскоре после шумной кампании в СМИ о выявленных фактах побочных явлений – болей, обмороков и спазмов - министерство отозвало активную рекомендацию вакцинации. В результате процент тех, кто делает вакцину от ВПЧ сократился с 70% до 1%."В Японии во время вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) была волна публикаций в СМИ о ее побочных явлениях. Есть много людей, которые обращают внимание именно на побочные явления от вакцин. Думаю, что причина недоверия - это эффект от публикаций в СМИ. (На самом же деле) случаев побочных явлений было мало, более того, про те факты, о которых шла речь в публикациях, впоследствии выяснили, что они никак не были связаны с вакцинацией. И на самом деле об этом тоже надо было бы активно сообщать в СМИ. Но проблема в том, что много публикаций было о побочных явлениях, а о том, что, собственно, побочных явлений от вакцины и не было – об этом никто не говорил. Но сложился негативный образ", - считает Сато.Похожее произошло и с комбинированной вакциной MMR."Были разговоры о том, что вакцина MMR - комбинированная вакцина от кори, паротита, краснухи - провоцирует развитие аутизма. Сейчас уже известно, что это не так. Самая большая проблема в том, что передача точной и правдивой информации шла с большими трудностями", - сказал врач.Самое важное, что можно сделать для преодоления недоверия к вакцинам – это предоставление верной и точной информации, считает Акихиро Сато.
https://ria.ru/20210211/moskva-1597121020.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1596993396.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, япония, сша, в мире

Врач рассказал о причинах отставания вакцинации от коронавируса в Японии

09:48 12.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТОКИО, 12 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Отставание вакцинации в Японии по сравнению с другими странами связано с определенной процедурой получения сертификации, а для продвижения на японский рынок российской вакцины российским фармакологическим компаниям будет необходимо заручиться поддержкой партнера в Японии, рассказал в интервью РИА Новости популярный в стране врач-инфекционист Акихиро Сато.
Врач отметил, что процесс сертификации вакцин, не только от коронавируса, но и в целом, в Японии занимает больше времени, чем в других странах.
"Безусловно, Япония отстает от других стран по темпам вакцинации. Причина этого в том, что обычно проводятся дополнительные клинические испытания внутри страны (после того, как они уже были проведены за границей). В этот раз в виду того, что случай особый, этот этап был исключен. Но обычно это занимает год-два, все зависит от вакцины. Это дольше, чем, например, в Америке. Повторные клинические испытания обычно проводятся потому, что разные лекарства могут по-разному действовать на людей разных рас. Возможны побочные явления или они будут другими. Поэтому необходимо проверить, как лекарство действует на представителей азиатской расы", - пояснил Сато.
Для того, чтобы запустить процесс сертификации вакцины в Японии, необходимо, чтобы компания, которая намерена продвигать ее на рынок, подала заявление на сертификацию, а правительство после его рассмотрения решает одобрить сертификацию или предложить провести дополнительные тесты.
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"(Для распространения российской вакцины) в Японии важно, чтобы у российской фармацевтической компании был свой канал для продажи в Японии. Необходимо определить бизнес-план, агента по продаже и далее продвигать вакцину", - сказал врач. Таким образом, первый шаг, который можно сделать для продвижения вакцины - это найти партнера – заинтересованную компанию в Японии.
В последнее время часто поднимается вопрос о том, что в Японии низко доверие к вакцинам. Так, согласно исследованиям английской компании Ipsos Mori, проведенным в декабре-январе в 15 странах среди 13 тысяч человек, в Японии процент доверия к вакцине от коронавируса оказался самым низким – 17% по сравнению с Бразилией – 68%, Британией – 66%, США - 42% и другими странами.
Одной из причин недоверия в Японии стал негативный опыт. В апреле 2013 года минздрав страны стал активно продвигать вакцинацию девочек с 6 по 10-й класс от вируса папилломы человека, с помощью которой можно предупредить развитие рака шейки матки. Однако вскоре после шумной кампании в СМИ о выявленных фактах побочных явлений – болей, обмороков и спазмов - министерство отозвало активную рекомендацию вакцинации. В результате процент тех, кто делает вакцину от ВПЧ сократился с 70% до 1%.
"В Японии во время вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) была волна публикаций в СМИ о ее побочных явлениях. Есть много людей, которые обращают внимание именно на побочные явления от вакцин. Думаю, что причина недоверия - это эффект от публикаций в СМИ. (На самом же деле) случаев побочных явлений было мало, более того, про те факты, о которых шла речь в публикациях, впоследствии выяснили, что они никак не были связаны с вакцинацией. И на самом деле об этом тоже надо было бы активно сообщать в СМИ. Но проблема в том, что много публикаций было о побочных явлениях, а о том, что, собственно, побочных явлений от вакцины и не было – об этом никто не говорил. Но сложился негативный образ", - считает Сато.
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Похожее произошло и с комбинированной вакциной MMR.
"Были разговоры о том, что вакцина MMR - комбинированная вакцина от кори, паротита, краснухи - провоцирует развитие аутизма. Сейчас уже известно, что это не так. Самая большая проблема в том, что передача точной и правдивой информации шла с большими трудностями", - сказал врач.
Самое важное, что можно сделать для преодоления недоверия к вакцинам – это предоставление верной и точной информации, считает Акихиро Сато.
 
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