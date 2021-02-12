https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597141232.html
Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщило в пятницу Россотрудничество. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:12
2021-02-12T08:12
2021-02-12T08:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
эмир кустурица
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сербия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщило в пятницу Россотрудничество."Я уже сделал первый укол, следующий - 17 февраля", - приводит слова режиссера агентство на официальной странице в Facebook.Согласно сообщению, режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине."Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - цитирует Россотрудничество режиссера.
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597098588.html
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эмир кустурица, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия