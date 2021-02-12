https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597141232.html

Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщило в пятницу Россотрудничество. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:12

2021-02-12T08:12

2021-02-12T08:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

эмир кустурица

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

сербия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщило в пятницу Россотрудничество."Я уже сделал первый укол, следующий - 17 февраля", - приводит слова режиссера агентство на официальной странице в Facebook.Согласно сообщению, режиссер считает, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине."Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - цитирует Россотрудничество режиссера.

https://ria.ru/20210211/vaktsina-1597098588.html

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эмир кустурица, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сербия