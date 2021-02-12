https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597289126.html

Каталония призвала включить "Спутник V" в список применяемых в ЕС вакцин

Каталония призвала включить "Спутник V" в список применяемых в ЕС вакцин

Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет российской "Спутник V",... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T22:02

2021-02-12T22:02

2021-02-13T05:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

каталония

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

испания

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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет российской "Спутник V", чтобы ускорить темпы вакцинации, заявили РИА Новости в женералитете.В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, - Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В общей сложности сделано 2,9 миллиона прививок, причем обе дозы получили более миллиона пациентов.Ранее министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в стране смогут использовать "Спутник V", если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

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каталония

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, каталония, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, испания, в мире