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https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597289126.html
Каталония призвала включить "Спутник V" в список применяемых в ЕС вакцин
Каталония призвала включить "Спутник V" в список применяемых в ЕС вакцин
Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет российской "Спутник V",... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T22:02
2021-02-13T05:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
каталония
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
испания
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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет российской "Спутник V", чтобы ускорить темпы вакцинации, заявили РИА Новости в женералитете.В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, - Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В общей сложности сделано 2,9 миллиона прививок, причем обе дозы получили более миллиона пациентов.Ранее министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в стране смогут использовать "Спутник V", если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, каталония, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, испания, в мире

Каталония призвала включить "Спутник V" в список применяемых в ЕС вакцин

22:02 12.02.2021 (обновлено: 05:41 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет российской "Спутник V", чтобы ускорить темпы вакцинации, заявили РИА Новости в женералитете.
"Мы, правительство (Каталонии – ред.), просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая "Спутник"), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию", - сказали в женералитете.
В настоящее время в Испании применяются три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, - Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В общей сложности сделано 2,9 миллиона прививок, причем обе дозы получили более миллиона пациентов.
Ранее министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в стране смогут использовать "Спутник V", если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКаталонияЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕвросоюзИспанияВ мире
 
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