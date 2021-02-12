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Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
Вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, заявил директор центра им. Гамалеи... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:09
2021-02-12T14:09
2021-02-12T14:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург."Этот препарат планируется использовать не на территории РФ, на территории РФ, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина "Спутник V", которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что "Спутник Лайт" планируется использовать в других странах."Данный препарат под названием "Спутник Лайт", который состоит только из первого компонента той вакцины, которая у нас применяется, будет использоваться в странах, которые не в состоянии в настоящее время сами разработать аналогичные препараты, и у которых нет достаточно средств, чтобы вовремя приобрести те препараты, которые разрабатываются в других странах", - добавил Гинцбург.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество