https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597210174.html

Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"

Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"

Вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, заявил директор центра им. Гамалеи... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:09

2021-02-12T14:09

2021-02-12T14:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург."Этот препарат планируется использовать не на территории РФ, на территории РФ, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина "Спутник V", которая дает очень мощную, надежную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что "Спутник Лайт" планируется использовать в других странах."Данный препарат под названием "Спутник Лайт", который состоит только из первого компонента той вакцины, которая у нас применяется, будет использоваться в странах, которые не в состоянии в настоящее время сами разработать аналогичные препараты, и у которых нет достаточно средств, чтобы вовремя приобрести те препараты, которые разрабатываются в других странах", - добавил Гинцбург.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество