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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597175225.html
Еще две страны одобрили вакцину "Спутник V"
Еще две страны одобрили вакцину "Спутник V"
Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:05
2021-02-12T12:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
черногория
сент-винсент и гренадины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26", - говорится в сообщении. Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина "Спутник V".Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что до конца недели вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства."Вакцина "Спутник V" одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ. Данные клинических исследований, опубликованных в ведущем журнале The Lancet, демонстрируют высокую эффективность и безопасность вакцины, которая также является одной из наиболее легких в транспортировке и доступных по цене", - цитирует фонд слова Дмитриева.Глава РФПИ также отметил, что "Спутник V" получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни".Применение вакцины "Спутник V" ранее уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, черногория, сент-винсент и гренадины

Еще две страны одобрили вакцину "Спутник V"

12:05 12.02.2021 (обновлено: 12:10 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26", - говорится в сообщении. Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина "Спутник V".
Ранее глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что до конца недели вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.
Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
"Вакцина "Спутник V" одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ. Данные клинических исследований, опубликованных в ведущем журнале The Lancet, демонстрируют высокую эффективность и безопасность вакцины, которая также является одной из наиболее легких в транспортировке и доступных по цене", - цитирует фонд слова Дмитриева.
Глава РФПИ также отметил, что "Спутник V" получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни".
Применение вакцины "Спутник V" ранее уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЧерногорияСент-Винсент и Гренадины
 
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