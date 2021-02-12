https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597136627.html
Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Sobesednik.ru объяснил, зачем в России разработали три вакцины от COVID-19. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T04:16
2021-02-12T04:16
2021-02-12T07:39
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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Онищенко объяснил, зачем в России сделали целых три вакцины от COVID-19
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Sobesednik.ru объяснил, зачем в России разработали три вакцины от COVID-19.Он также отметил разнообразие российских препаратов."У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная "Спутник V", синтетическая "векторовская" и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось", — рассказал Онищенко.Депутат добавил, что сам недавно успешно привился.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку средством от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если он успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/onischenko-1596937401.html
https://ria.ru/20210211/mutatsii-1597067842.html
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество