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В Иваново застрелили бизнесмена
В Иваново застрелили бизнесмена
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Иваново – его тело с четырьмя огнестрельными ранами было найдено на одной из городских улиц, сообщило... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:11
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россия
ивановская область
иваново
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Иваново – его тело с четырьмя огнестрельными ранами было найдено на одной из городских улиц, сообщило СУСК РФ по Ивановской области."Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В ходе следствия установлено, что 11 февраля около 21.00 во дворе дома № 2 по улице Танкиста Белороссова города Иваново было обнаружено тело 41-летнего мужчины с четырьмя огнестрельными ранами в области груди и живота", - говорится в сообщении.Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.По данным интернет-портала "Ивановские новости", погибший был бизнесменом. Издание утверждает, что одним из его партнеров некогда был довольно известный в городе предприниматель Евгений Холоша, погибший вместе со своим водителем в октябре 2016 года – их автомобиль обстреляли неизвестные, причем Холоша возвращался с празднования собственного дня рождения.
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россия
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россия, ивановская область, иваново, происшествия

В Иваново застрелили бизнесмена

20:11 12.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве жителя Иваново – его тело с четырьмя огнестрельными ранами было найдено на одной из городских улиц, сообщило СУСК РФ по Ивановской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В ходе следствия установлено, что 11 февраля около 21.00 во дворе дома № 2 по улице Танкиста Белороссова города Иваново было обнаружено тело 41-летнего мужчины с четырьмя огнестрельными ранами в области груди и живота", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
По данным интернет-портала "Ивановские новости", погибший был бизнесменом. Издание утверждает, что одним из его партнеров некогда был довольно известный в городе предприниматель Евгений Холоша, погибший вместе со своим водителем в октябре 2016 года – их автомобиль обстреляли неизвестные, причем Холоша возвращался с празднования собственного дня рождения.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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РоссияИвановская областьИвановоПроисшествия
 
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