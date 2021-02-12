https://ria.ru/20210212/trump-1597133309.html

NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ

NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ

Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:10

2021-02-12T01:10

2021-02-12T01:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале октября 2020 года.По словам источников, особую тревогу врачей вызывал уровень кислорода в крови президента. Этот показатель у Трампа опустился ниже 90%. Течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.В итоге Трамп выписался из больницы после трех дней госпитализации. Врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596771215.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире