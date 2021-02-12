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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/trump-1597133309.html
NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ
NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ
Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:10
2021-02-12T01:10
распространение коронавируса
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москва
сша
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале октября 2020 года.По словам источников, особую тревогу врачей вызывал уровень кислорода в крови президента. Этот показатель у Трампа опустился ниже 90%. Течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.В итоге Трамп выписался из больницы после трех дней госпитализации. Врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире

NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 хотели подключить к ИВЛ

01:10 12.02.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа во время заболевания коронавирусной инфекцией хотели подключить к аппарату ИВЛ, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в начале октября 2020 года.
По словам источников, особую тревогу врачей вызывал уровень кислорода в крови президента. Этот показатель у Трампа опустился ниже 90%. Течение болезни считается тяжелым, когда уровень кислорода в крови ненамного превышает 90%.
В итоге Трамп выписался из больницы после трех дней госпитализации. Врачи заявили, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
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