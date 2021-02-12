https://ria.ru/20210212/transport-1597241294.html

Власти Москвы оценили работу общественного транспорта во время снегопада

Власти Москвы оценили работу общественного транспорта во время снегопада

Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:43

2021-02-12T16:43

2021-02-12T16:48

россия

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Снегопад в Москве не влияет на график движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.В дептрансе отметили, что метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая транспортная инфраструктура работают в штатном режиме.Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе примерно с 9 утра. К 14 часам было уже 8 баллов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/moroz-1597225872.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, департамент транспорта г. москвы, москва