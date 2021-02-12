Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими депутатами.
По мнению политика, полуостров "по закону" принадлежит Украине, но де-факто контролируется Россией.
"Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев", — заявила Тихановская. Она пояснила, что речь идет о власти президента Александра Лукашенко, который де-факто контролирует страну, хотя де-юре, по ее мнению, не должен.
Изначально Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский. Однако позднее она сменила риторику и стала утверждать, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.
Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.