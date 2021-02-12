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Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом
Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:37
2021-02-12T17:37
светлана тихановская
россия
обсе
белоруссия
республика крым
парламентская ассамблея совета европы
оон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими депутатами. По мнению политика, полуостров "по закону" принадлежит Украине, но де-факто контролируется Россией.Тихановская отметила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также попросила Киев поддержать ее в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и на других международных площадках.Изначально Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский. Однако позднее она сменила риторику и стала утверждать, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.
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россия
белоруссия
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светлана тихановская, россия, обсе, белоруссия, республика крым, парламентская ассамблея совета европы, оон

Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

17:37 12.02.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 12 фев РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими депутатами.
По мнению политика, полуостров "по закону" принадлежит Украине, но де-факто контролируется Россией.
"Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев", — заявила Тихановская. Она пояснила, что речь идет о власти президента Александра Лукашенко, который де-факто контролирует страну, хотя де-юре, по ее мнению, не должен.
Тихановская отметила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также попросила Киев поддержать ее в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и на других международных площадках.
Изначально Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский. Однако позднее она сменила риторику и стала утверждать, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.
 
Светлана ТихановскаяРоссияОБСЕБелоруссияРеспублика КрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООН
 
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