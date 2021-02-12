https://ria.ru/20210212/tikhanovskaya-1597253002.html

Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:37

2021-02-12T17:37

2021-02-12T17:37

светлана тихановская

россия

обсе

белоруссия

республика крым

парламентская ассамблея совета европы

оон

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сравнила страну с Крымом во время онлайн-встречи с украинскими депутатами. По мнению политика, полуостров "по закону" принадлежит Украине, но де-факто контролируется Россией.Тихановская отметила, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, а также попросила Киев поддержать ее в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и на других международных площадках.Изначально Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский. Однако позднее она сменила риторику и стала утверждать, что на основании международного законодательства полуостров принадлежит Украине.Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

https://ria.ru/20210210/tikhanovskaya-1596819060.html

россия

белоруссия

республика крым

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светлана тихановская, россия, обсе, белоруссия, республика крым, парламентская ассамблея совета европы, оон