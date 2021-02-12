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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/test-1597144108.html
В России за время пандемии провели более 106 миллионов тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 106 миллионов тестов на COVID-19
Более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 399 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:49
2021-02-12T08:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 399 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 106 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 643 718 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 399 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России за время пандемии провели более 106 миллионов тестов на COVID-19

08:49 12.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 399 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 106 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 643 718 человек", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
За сутки в России проведено 399 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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