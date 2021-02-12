https://ria.ru/20210212/test-1597144108.html
В России за время пандемии провели более 106 миллионов тестов на COVID-19
В России за время пандемии провели более 106 миллионов тестов на COVID-19
Более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 399 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:49
2021-02-12T08:49
2021-02-12T08:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 399 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 106 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 643 718 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 399 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_502:0:3061:1919_1920x0_80_0_0_c5578b586a64a48a9e2ba4c0783f7cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество