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Telegram наградил аналитика, нашедшего ошибку в работе мессенджера
Telegram наградил аналитика, нашедшего ошибку в работе мессенджера
Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:01
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telegram (приложение)
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе мессенджера, которая касалась конфиденциальности данных пользователей, сообщил сам Мишра РИА Новости."Я обнаружил логическую уязвимость в Telegram для macOS 7.3 (211334) Stable, которая может серьезно повлиять на обеспечение конфиденциальности пользователей", - сказал Мишра.По его словам, ошибка была связана с работой функции самоудаления аудио-, видеосообщений в секретных чатах Telegram. Кроме того, аналитик установил, что в версии Telegram для macOS локальные коды доступа хранятся в виде обычного текста. В конце прошлого года, 26 декабря, Мишра отправил сообщения о уязвимости команде Telegram, которая занимается вопросами информационной безопасности, и в новой версии мессенджера ошибки были устранены. Мишра получил от мессенджера награду в размере 3 тысяч евро (около 3,6 тысячи долларов).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210210/telegram-1596766060.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество

Telegram наградил аналитика, нашедшего ошибку в работе мессенджера

18:01 12.02.2021 (обновлено: 18:02 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе мессенджера, которая касалась конфиденциальности данных пользователей, сообщил сам Мишра РИА Новости.
"Я обнаружил логическую уязвимость в Telegram для macOS 7.3 (211334) Stable, которая может серьезно повлиять на обеспечение конфиденциальности пользователей", - сказал Мишра.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:30
Роскачество предупредило о возможной активизации мошенников в Telegram
По его словам, ошибка была связана с работой функции самоудаления аудио-, видеосообщений в секретных чатах Telegram. Кроме того, аналитик установил, что в версии Telegram для macOS локальные коды доступа хранятся в виде обычного текста. В конце прошлого года, 26 декабря, Мишра отправил сообщения о уязвимости команде Telegram, которая занимается вопросами информационной безопасности, и в новой версии мессенджера ошибки были устранены. Мишра получил от мессенджера награду в размере 3 тысяч евро (около 3,6 тысячи долларов).
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 14:48
Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
 
Telegram (приложение)Павел ДуровТехнологииОбщество
 
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