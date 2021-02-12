https://ria.ru/20210212/telegram-1597258716.html

Telegram наградил аналитика, нашедшего ошибку в работе мессенджера

Telegram наградил аналитика, нашедшего ошибку в работе мессенджера

Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:01

2021-02-12T18:01

2021-02-12T18:02

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Telegram выплатил аналитику в области информационной безопасности Дхираджу Мишре награду в размере 3,6 тысячи долларов за сообщение об ошибке в работе мессенджера, которая касалась конфиденциальности данных пользователей, сообщил сам Мишра РИА Новости."Я обнаружил логическую уязвимость в Telegram для macOS 7.3 (211334) Stable, которая может серьезно повлиять на обеспечение конфиденциальности пользователей", - сказал Мишра.По его словам, ошибка была связана с работой функции самоудаления аудио-, видеосообщений в секретных чатах Telegram. Кроме того, аналитик установил, что в версии Telegram для macOS локальные коды доступа хранятся в виде обычного текста. В конце прошлого года, 26 декабря, Мишра отправил сообщения о уязвимости команде Telegram, которая занимается вопросами информационной безопасности, и в новой версии мессенджера ошибки были устранены. Мишра получил от мессенджера награду в размере 3 тысяч евро (около 3,6 тысячи долларов).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210210/telegram-1596766060.html

https://ria.ru/20210129/telegram-1595142056.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество