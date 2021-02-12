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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html
Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в "политических комментаторов" и не... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:33
2021-02-12T14:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в "политических комментаторов" и не вовлекаться в политические дискуссии, а, наоборот, пытаться "снизить градус конфронтации" в обществе.Он напомнил священникам о том, что целью любых сказанных ими слов, должно быть "спасение людей"."Поэтому мы должны сохранять некое бодрствование и способность критически оценивать свои слова, в том числе с точки зрения возможного влияния на духовное состояние нашей аудитории. Когда священнослужитель становится активным участником ожесточенных споров на общественно-политические темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть сделан акцент в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы", - сказал патриарх в ходе заседания Высшего церковного совета в дистанционном формате.Предстоятель РПЦ напомнил всем об "Основах социальной концепции", принятой в 2000 году Архиерейским собором, - в этом документе были сформулированы, в том числе, принципы участия Церкви в политическом процессе, которые "до сих пор не устарели"."Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни. Если же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми", - отметил патриарх.По его словам, выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, священник отталкивает от Церкви тех, кто по другую сторону баррикад, хотя "и там, и там - наш народ; и там, и там - наша паства".Патриарх подчеркнул, что то, о чем он говорит, это "не уклонение от проблемы и не попытка спрятать голову в норку или под крыло, не проявление страха, а чувство пастырской ответственности за наш народ". "Церковь несет ответственность за всех - за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт", - отметил глава РПЦ.
https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами

14:33 12.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в "политических комментаторов" и не вовлекаться в политические дискуссии, а, наоборот, пытаться "снизить градус конфронтации" в обществе.
Он напомнил священникам о том, что целью любых сказанных ими слов, должно быть "спасение людей".
"Поэтому мы должны сохранять некое бодрствование и способность критически оценивать свои слова, в том числе с точки зрения возможного влияния на духовное состояние нашей аудитории. Когда священнослужитель становится активным участником ожесточенных споров на общественно-политические темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть сделан акцент в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы", - сказал патриарх в ходе заседания Высшего церковного совета в дистанционном формате.
Священник Максим Курленко - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Предстоятель РПЦ напомнил всем об "Основах социальной концепции", принятой в 2000 году Архиерейским собором, - в этом документе были сформулированы, в том числе, принципы участия Церкви в политическом процессе, которые "до сих пор не устарели".
"Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни. Если же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми", - отметил патриарх.
По его словам, выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, священник отталкивает от Церкви тех, кто по другую сторону баррикад, хотя "и там, и там - наш народ; и там, и там - наша паства".
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Патриарх подчеркнул, что то, о чем он говорит, это "не уклонение от проблемы и не попытка спрятать голову в норку или под крыло, не проявление страха, а чувство пастырской ответственности за наш народ".
"Церковь несет ответственность за всех - за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт", - отметил глава РПЦ.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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