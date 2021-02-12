https://ria.ru/20210212/svyaschenniki-1597215763.html

Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами

Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в "политических комментаторов" и не... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:33

2021-02-12T14:33

2021-02-12T14:33

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в "политических комментаторов" и не вовлекаться в политические дискуссии, а, наоборот, пытаться "снизить градус конфронтации" в обществе.Он напомнил священникам о том, что целью любых сказанных ими слов, должно быть "спасение людей"."Поэтому мы должны сохранять некое бодрствование и способность критически оценивать свои слова, в том числе с точки зрения возможного влияния на духовное состояние нашей аудитории. Когда священнослужитель становится активным участником ожесточенных споров на общественно-политические темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть сделан акцент в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы", - сказал патриарх в ходе заседания Высшего церковного совета в дистанционном формате.Предстоятель РПЦ напомнил всем об "Основах социальной концепции", принятой в 2000 году Архиерейским собором, - в этом документе были сформулированы, в том числе, принципы участия Церкви в политическом процессе, которые "до сих пор не устарели"."Думаю, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни. Если же мы начинаем давать политические оценки происходящему, то делаем большую ошибку. Не надо считать, что наш долг — подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми", - отметил патриарх.По его словам, выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, священник отталкивает от Церкви тех, кто по другую сторону баррикад, хотя "и там, и там - наш народ; и там, и там - наша паства".Патриарх подчеркнул, что то, о чем он говорит, это "не уклонение от проблемы и не попытка спрятать голову в норку или под крыло, не проявление страха, а чувство пастырской ответственности за наш народ". "Церковь несет ответственность за всех - за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт", - отметил глава РПЦ.

https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html

https://ria.ru/20210127/mitingi-1594864845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь