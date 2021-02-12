https://ria.ru/20210212/sud-1597148188.html
Журналистов запускают в суд, где продолжат рассмотрение дела Навального
Журналистов запускают в суд, где продолжат рассмотрение дела Навального
Журналистов начали пускать в здание Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:32
2021-02-12T09:32
2021-02-12T09:32
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Журналистов начали пускать в здание Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.В суд не разрешают проносить бутылки с любой жидкостью. Приставы на входе в здание просят выбрасывать имеющиеся бутылки.Между тем, у здания усилены меры безопасности: дежурят дополнительные наряды полиции и Росгвардии, установлены ограждения.Пока обстановка спокойная: кроме силовиков и журналистов, к суду никто не пришел.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, москва, происшествия