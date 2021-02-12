https://ria.ru/20210212/sud-1597148188.html

Журналистов запускают в суд, где продолжат рассмотрение дела Навального

Журналистов запускают в суд, где продолжат рассмотрение дела Навального

Журналистов начали пускать в здание Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:32

2021-02-12T09:32

2021-02-12T09:32

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Журналистов начали пускать в здание Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время начнется рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.В суд не разрешают проносить бутылки с любой жидкостью. Приставы на входе в здание просят выбрасывать имеющиеся бутылки.Между тем, у здания усилены меры безопасности: дежурят дополнительные наряды полиции и Росгвардии, установлены ограждения.Пока обстановка спокойная: кроме силовиков и журналистов, к суду никто не пришел.

https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, москва, происшествия