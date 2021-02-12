https://ria.ru/20210212/stroitelstvo-1597212727.html

Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе

Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе

Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:20

2021-02-12T14:20

2021-02-12T14:20

северный поток — 2

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142188_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_5f4f6c6b591e333207396d3714ab6b52.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel.Как отмечает издание, ранее российское судно-трубоукладчик "Фортуна" было вынуждено приостановить работы из-за шторма и холодного фронта."Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток — 2", уже на следующей неделе работы (по строительству - ред.) возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект", - пишет немецкое издание.

https://ria.ru/20210211/gazopovod-1597005072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, в мире