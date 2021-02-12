https://ria.ru/20210212/stroitelstvo-1597212727.html
Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:20
2021-02-12T14:20
2021-02-12T14:20
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прерванные из-за погодных условий работы по строительству газопровода "Северный поток — 2" возобновятся уже на грядущей неделе, сообщил журнал Spiegel.Как отмечает издание, ранее российское судно-трубоукладчик "Фортуна" было вынуждено приостановить работы из-за шторма и холодного фронта."Погодные условия лишь ненадолго остановят "Северный поток — 2", уже на следующей неделе работы (по строительству - ред.) возобновятся. Консорциум твердо намерен завершить многомиллиардный проект", - пишет немецкое издание.
https://ria.ru/20210211/gazopovod-1597005072.html
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северный поток — 2, в мире