https://ria.ru/20210212/stroitelstvo-1597207648.html
При поддержке Альфа-Банка завершен второй этап строительства Яйского НПЗ
При поддержке Альфа-Банка завершен второй этап строительства Яйского НПЗ
Второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода завершен в Кемеровской области при поддержке Альфа-банка, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:00
2021-02-12T14:00
2021-02-12T14:00
кемеровская область
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода завершен в Кемеровской области при поддержке Альфа-банка, сообщает кредитное учреждение. Запущенная на заводе комбинированная установка "УК-1" позволит увеличить глубину переработки нефти и производить бензин стандарта Евро-5. Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 миллиардов рублей. Кредит на эту сумму был предоставлен Альфа-банком в 2018 году компании "НефтеХимСервис". Общий объем вложений в проект к 2021 году достиг 54 миллиардов рублей. По словам генерального директора АО "НефтеХимСервис" Георгия Кушнира, запуск второй очереди НПЗ позволит производить до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. "Это выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округов", — сказал он.
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кемеровская область, альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода завершен в Кемеровской области
при поддержке Альфа-банка
, сообщает кредитное учреждение.
Запущенная на заводе комбинированная установка "УК-1" позволит увеличить глубину переработки нефти и производить бензин стандарта Евро-5.
Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 миллиардов рублей. Кредит на эту сумму был предоставлен Альфа-банком в 2018 году компании "НефтеХимСервис". Общий объем вложений в проект к 2021 году достиг 54 миллиардов рублей.
"Мы рады, что Яйский НПЗ развивается успешно. Несмотря на высокую монополизацию рынка нефтепереработки, предприятие стремится расширить свою нишу, вкладывает средства в технологическое оснащение и повышает глубину переработки нефти. Альфа-банк высоко оценивает кредитную дисциплину заемщика и нацелен на продолжение совместного сотрудничества", — приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления, директора корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрея Чулака.
По словам генерального директора АО "НефтеХимСервис" Георгия Кушнира, запуск второй очереди НПЗ позволит производить до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. "Это выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округов", — сказал он.