https://ria.ru/20210212/stroitelstvo-1597207648.html

При поддержке Альфа-Банка завершен второй этап строительства Яйского НПЗ

При поддержке Альфа-Банка завершен второй этап строительства Яйского НПЗ

Второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода завершен в Кемеровской области при поддержке Альфа-банка, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:00

2021-02-12T14:00

2021-02-12T14:00

кемеровская область

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода завершен в Кемеровской области при поддержке Альфа-банка, сообщает кредитное учреждение. Запущенная на заводе комбинированная установка "УК-1" позволит увеличить глубину переработки нефти и производить бензин стандарта Евро-5. Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 миллиардов рублей. Кредит на эту сумму был предоставлен Альфа-банком в 2018 году компании "НефтеХимСервис". Общий объем вложений в проект к 2021 году достиг 54 миллиардов рублей. По словам генерального директора АО "НефтеХимСервис" Георгия Кушнира, запуск второй очереди НПЗ позволит производить до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. "Это выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округов", — сказал он.

https://ria.ru/20210203/rekonstruktsiya-1595844128.html

кемеровская область

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кемеровская область, альфа-банк, новости компаний - экономика