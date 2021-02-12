https://ria.ru/20210212/snegopad-1597263177.html

Коммунальщики Москвы справляются с рекордным снегопадом

Коммунальщики Москвы справляются с рекордным снегопадом

Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, в усиленном режиме службы продолжат свою работу еще как минимум сутки,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:35

2021-02-12T18:35

2021-02-12T18:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, в усиленном режиме службы продолжат свою работу еще как минимум сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.Собянин отметил, что эти службы справляются с ситуацией: сбоев в работе общественного транспорта практически нет.В пятницу в Московский регион пришел сильный снегопад. Из-за большого количества снега, низкой скорости движения и множества аварий на дорогах возникли пробки вплоть до десяти баллов. Москвичей призывают пользоваться общественным транспортом.

https://realty.ria.ru/20210212/yarmarki-1597261786.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, сергей собянин, москва