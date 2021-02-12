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Коммунальщики Москвы справляются с рекордным снегопадом
Коммунальщики Москвы справляются с рекордным снегопадом
Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, в усиленном режиме службы продолжат свою работу еще как минимум сутки,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:35
2021-02-12T18:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, в усиленном режиме службы продолжат свою работу еще как минимум сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.Собянин отметил, что эти службы справляются с ситуацией: сбоев в работе общественного транспорта практически нет.В пятницу в Московский регион пришел сильный снегопад. Из-за большого количества снега, низкой скорости движения и множества аварий на дорогах возникли пробки вплоть до десяти баллов. Москвичей призывают пользоваться общественным транспортом.
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жкх, сергей собянин, москва

Коммунальщики Москвы справляются с рекордным снегопадом

18:35 12.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Коммунальный и дорожный комплекс Москвы справляется с уборкой последствий снегопада, в усиленном режиме службы продолжат свою работу еще как минимум сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.
"Я думаю, что еще как минимум сутки придется работать в таком же режиме", - сказал Собянин во время общения с представителями коммунальных и дорожных служб в пятницу.
Собянин отметил, что эти службы справляются с ситуацией: сбоев в работе общественного транспорта практически нет.
"Спасибо огромное за работу. Я думаю, москвичи видят и оценят", - сказал Собянин, обращаясь к работникам этой сферы.
В пятницу в Московский регион пришел сильный снегопад. Из-за большого количества снега, низкой скорости движения и множества аварий на дорогах возникли пробки вплоть до десяти баллов. Москвичей призывают пользоваться общественным транспортом.
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