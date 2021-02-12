Суд по делу Навального перешел к рассмотрению письменных доказательств
15:53 12.02.2021 (обновлено: 16:35 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судебное заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось с исследования письменных доказательств, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Заседание возобновлено, суд начинает исследование письменных доказательств материалов дела", — объявила судья Вера Акимова.
Прокурор начала зачитывать материалы первого тома уголовного дела, начиная с рапорта о возбуждении уголовного дела.
Первая часть сегодняшнего заседания обернулась многочисленными замечаниями блогеру от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса: из его уст звучали фразы "кукла", "торговец дедом" (о ветеране и его внуке), "дорогая моя" (о прокуроре) и "я вас сам удалю" (обращаясь к судье).
Замечания получала и его защита в лице Вадима Кобзева и Ольги Михайловой: последнее — "за пререкания" после того, как они попытались оспорить отклонение вопросов к свидетелю.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.
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