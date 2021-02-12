https://ria.ru/20210212/rassmotrenie-1597231328.html

Суд по делу Навального перешел к рассмотрению письменных доказательств

Суд по делу Навального перешел к рассмотрению письменных доказательств

Судебное заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось с исследования письменных доказательств, передает... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:53

2021-02-12T15:53

2021-02-12T16:35

замена условного срока навального

россия

ив роше

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москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судебное заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны возобновилось с исследования письменных доказательств, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Заседание возобновлено, суд начинает исследование письменных доказательств материалов дела", — объявила судья Вера Акимова.Прокурор начала зачитывать материалы первого тома уголовного дела, начиная с рапорта о возбуждении уголовного дела.Первая часть сегодняшнего заседания обернулась многочисленными замечаниями блогеру от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса: из его уст звучали фразы "кукла", "торговец дедом" (о ветеране и его внуке), "дорогая моя" (о прокуроре) и "я вас сам удалю" (обращаясь к судье).Замечания получала и его защита в лице Вадима Кобзева и Ольги Михайловой: последнее — "за пререкания" после того, как они попытались оспорить отклонение вопросов к свидетелю.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597197448.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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замена условного срока навального, россия, ив роше, алексей навальный, москва