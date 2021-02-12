https://ria.ru/20210212/rassledovanie-1597227482.html

СК завершил расследование против ударившего росгвардейца в Москве мужчины

СК завершил расследование против ударившего росгвардейца в Москве мужчины

Завершено расследование дела против участника несогласованной акции в Москве 23 января, ударившего росгвардейца ногой в голову, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:30

2021-02-12T15:30

2021-02-12T15:39

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела против участника несогласованной акции в Москве 23 января, ударившего росгвардейца ногой в голову, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось о задержании Тимура Салихова. По данным ведомства, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На видео на YouTube-канале СК Салихов признался, что участвовал в драке с правоохранителем, объяснив, что "попал под влияние толпы". Он также попросил прощения у росгвардейца."Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления... "применение насилия в отношении представителя власти"... Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.По данным следствия, 23 января 2021 года обвиняемый у Страстного бульвара в Москве во время участия в несанкционированной акции ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, после чего скрылся.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/terakt-1596989632.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия