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Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля

Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля

Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля, вскоре на природных территориях можно будет наблюдать их брачный танец, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-12T11:20

2021-02-12T11:20

2021-02-19T11:35

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля, вскоре на природных территориях можно будет наблюдать их брачный танец, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что, по информации специалистов Мосприроды, в 2021 году зимовать на природных территориях Москвы осталось свыше 8 тысяч крякв: 3749 уток и 4260 селезней. Кряква – самая многочисленная утка московских водоемов."В середине февраля они начинают образовывать пары на местах зимовки, и можно будет наблюдать брачный ток (танец). Самец может быть в какой-то степени и с одной, и несколькими самками. При этом он может вести себя агрессивно по отношению к своей самке, не давать ей спокойно сидеть на гнезде, накидываться на самок с выводком. Проблема в том, что самцов у крякв больше самок и на всех самок не хватает. Из-за такого поведения самки во время вывода птенцов стараются держаться подальше от самцов", - говорится в сообщении.Отмечается, что гнездо кряквы устраивают на земле, иногда далеко от водоема. Воспитанием потомства занимается только самка. У всех уток птенцы выводкового типа, то есть сразу после рождения они самостоятельны. Бывает и такое, что утки подкидывают яйца в чужие гнезда, и одна самка воспитывает несколько выводков.Подчеркивается, что крякв зимой нужно не откармливать, а подкармливать. При регулярном и обильном кормлении утки перестают сами добывать себе пищу, что в итоге ни к чему хорошему не приведет.

https://ria.ru/20210211/spasateli-1596891168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва