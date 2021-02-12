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Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля
Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля
Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля, вскоре на природных территориях можно будет наблюдать их брачный танец, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-12T11:20
2021-02-19T11:35
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля, вскоре на природных территориях можно будет наблюдать их брачный танец, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что, по информации специалистов Мосприроды, в 2021 году зимовать на природных территориях Москвы осталось свыше 8 тысяч крякв: 3749 уток и 4260 селезней. Кряква – самая многочисленная утка московских водоемов."В середине февраля они начинают образовывать пары на местах зимовки, и можно будет наблюдать брачный ток (танец). Самец может быть в какой-то степени и с одной, и несколькими самками. При этом он может вести себя агрессивно по отношению к своей самке, не давать ей спокойно сидеть на гнезде, накидываться на самок с выводком. Проблема в том, что самцов у крякв больше самок и на всех самок не хватает. Из-за такого поведения самки во время вывода птенцов стараются держаться подальше от самцов", - говорится в сообщении.Отмечается, что гнездо кряквы устраивают на земле, иногда далеко от водоема. Воспитанием потомства занимается только самка. У всех уток птенцы выводкового типа, то есть сразу после рождения они самостоятельны. Бывает и такое, что утки подкидывают яйца в чужие гнезда, и одна самка воспитывает несколько выводков.Подчеркивается, что крякв зимой нужно не откармливать, а подкармливать. При регулярном и обильном кормлении утки перестают сами добывать себе пищу, что в итоге ни к чему хорошему не приведет.
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мосприрода, москва

Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля

11:20 12.02.2021 (обновлено: 11:35 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московские кряквы начнут образовывать пары в середине февраля, вскоре на природных территориях можно будет наблюдать их брачный танец, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что, по информации специалистов Мосприроды, в 2021 году зимовать на природных территориях Москвы осталось свыше 8 тысяч крякв: 3749 уток и 4260 селезней. Кряква – самая многочисленная утка московских водоемов.
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"В середине февраля они начинают образовывать пары на местах зимовки, и можно будет наблюдать брачный ток (танец). Самец может быть в какой-то степени и с одной, и несколькими самками. При этом он может вести себя агрессивно по отношению к своей самке, не давать ей спокойно сидеть на гнезде, накидываться на самок с выводком. Проблема в том, что самцов у крякв больше самок и на всех самок не хватает. Из-за такого поведения самки во время вывода птенцов стараются держаться подальше от самцов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гнездо кряквы устраивают на земле, иногда далеко от водоема. Воспитанием потомства занимается только самка. У всех уток птенцы выводкового типа, то есть сразу после рождения они самостоятельны. Бывает и такое, что утки подкидывают яйца в чужие гнезда, и одна самка воспитывает несколько выводков.
"С наступлением осени многие люди приходят к водоемам Москвы, чтобы покормить уток хлебом. На самом деле, утки могут успешно добывать себе корм и наедаться в любое время года. Подкармливать крякв можно начинать лишь в морозы, когда температура воздуха опустится ниже минус 15. Лучше всего подкармливать уток зерносмесью, геркулесом - бросать не в воду, а на снег или землю, иначе зерна разбухнут и утонут, а птицы останутся голодными, белым хлебом - в очень небольших количествах. Есть много хлеба вредно для пернатых. Нельзя скармливать уткам черный и заплесневевший хлеб", - предупреждают специалисты.
Подчеркивается, что крякв зимой нужно не откармливать, а подкармливать. При регулярном и обильном кормлении утки перестают сами добывать себе пищу, что в итоге ни к чему хорошему не приведет.
 
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