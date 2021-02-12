https://ria.ru/20210212/ptitsa-1597265488.html
Россия запретила поставки живой птицы из Финляндии
Россия запретила поставки живой птицы из Финляндии
Россельхознадзор с 12 февраля ввел ограничения на поставки живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:46
2021-02-12T18:46
2021-02-12T18:46
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
финляндия
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 12 февраля ввел ограничения на поставки живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии, говорится в сообщении ведомства."В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии", - говорится в сообщении.Кроме того, аналогичный запрет с 12 февраля распространяется в отношении района Уккермарк (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) Германии. В ведомстве также напомнили, что с 8 февраля ограничен импорт таких подконтрольных товаров из Болгарии."Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ)", - сообщается в пресс-релизе.Кроме того, запрещен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, а также ограничен транзит по территории России живой птицы.
https://ria.ru/20210211/svinina-1597093914.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), финляндия, в мире