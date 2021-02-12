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В РФПИ заявили о подготовке провокаций против "Спутника V" за рубежом
В РФПИ заявили о подготовке провокаций против "Спутника V" за рубежом
Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и даже готовят провокации... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:01
2021-02-12T19:19
вакцина "спутник v"
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и даже готовят провокации против нее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, 27 одобрений - это результат очень активной, мощной работы команды.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

В РФПИ заявили о подготовке провокаций против "Спутника V" за рубежом

17:01 12.02.2021 (обновлено: 19:19 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и даже готовят провокации против нее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, 27 одобрений - это результат очень активной, мощной работы команды.
"Мы даже знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины "Спутник V", но мы движемся вперед, и, безусловно, "Спутник V" - это одна из наиболее признанных вакцин в мире", - добавил глава фонда.
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
 
Вакцина "Спутник V"РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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