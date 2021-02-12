https://ria.ru/20210212/provokatsiya-1597245258.html

В РФПИ заявили о подготовке провокаций против "Спутника V" за рубежом

В РФПИ заявили о подготовке провокаций против "Спутника V" за рубежом

Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и даже готовят провокации... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:01

2021-02-12T17:01

2021-02-12T19:19

вакцина "спутник v"

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и даже готовят провокации против нее, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Очень много других компаний, конкурентов, политических сил пытаются во многих странах мешать нашим одобрениям", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, 27 одобрений - это результат очень активной, мощной работы команды.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций