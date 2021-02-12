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"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
Грузовой корабль "Прогресс МС-16", который отправится к Международной космической станции (МКС) в феврале, отсоединит летом от станции старый российский модуль... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T03:20
2021-02-12T03:20
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
протон-м
сергей рыжиков
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
байконур (город)
сша
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16", который отправится к Международной космической станции (МКС) в феврале, отсоединит летом от станции старый российский модуль "Пирс" и сведет его в атмосферу над Тихим океаном, следует из программы полета МКС, составленной Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").Запуск корабля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечается на 15 февраля, стыковка с МКС - на 17 февраля. Грузовик получил в ракетно-космической отрасли неофициальное название "Герасим", в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Му-Му".Согласно программе, имеющейся в распоряжении РИА Новости, при уходе со станции 17 июля "Прогресс МС-16" отсоединит от нее модуль "Пирс" и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.Модуль "Пирс" был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его отстыковка позволит освободить место для приема нового модуля "Наука", запуск которого, согласно программе, планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", стыковка с МКС - на 23 июля.В составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, протон-м, сергей рыжиков, тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, байконур (город), сша

"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля

03:20 12.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-15"
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-16", который отправится к Международной космической станции (МКС) в феврале, отсоединит летом от станции старый российский модуль "Пирс" и сведет его в атмосферу над Тихим океаном, следует из программы полета МКС, составленной Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").
Запуск корабля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечается на 15 февраля, стыковка с МКС - на 17 февраля. Грузовик получил в ракетно-космической отрасли неофициальное название "Герасим", в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Му-Му".
Согласно программе, имеющейся в распоряжении РИА Новости, при уходе со станции 17 июля "Прогресс МС-16" отсоединит от нее модуль "Пирс" и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Модуль "Пирс" был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его отстыковка позволит освободить место для приема нового модуля "Наука", запуск которого, согласно программе, планируется на 15 июля с Байконура ракетой "Протон-М", стыковка с МКС - на 23 июля.
В составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 11:26Хочу стать космонавтом
В "Роскосмосе" рассказали, когда одноразовые ракеты выгоднее многоразовых
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсПротон-МСергей РыжиковТихий океанМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаБайконур (город)США
 
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