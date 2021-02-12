https://ria.ru/20210212/pozhar-1597198963.html

На складе в Красноярске ликвидировали открытое горение

На складе в Красноярске ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:28

2021-02-12T13:28

2021-02-12T13:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 17.05 (13.05 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС уточнили, что около 15.40 по местному времени (11.40 мск) поступило сообщение о пожаре на складе хранения горюче-смазочных материалов на улице Пограничников. В результате пожара на складе произошло частичное обрушение. Пожару был присвоен второй ранг из пяти возможных. В красноярской прокуратуре уточнили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек - в состоянии средней тяжести он находится в краевой больнице.На месте работают 29 единиц техники и около 80 человек личного состава.

https://ria.ru/20210212/pozhar-1597176182.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия