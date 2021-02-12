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На складе в Красноярске ликвидировали открытое горение
На складе в Красноярске ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:28
2021-02-12T13:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 17.05 (13.05 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.В региональном главке МЧС уточнили, что около 15.40 по местному времени (11.40 мск) поступило сообщение о пожаре на складе хранения горюче-смазочных материалов на улице Пограничников. В результате пожара на складе произошло частичное обрушение. Пожару был присвоен второй ранг из пяти возможных. В красноярской прокуратуре уточнили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек - в состоянии средней тяжести он находится в краевой больнице.На месте работают 29 единиц техники и около 80 человек личного состава.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

На складе в Красноярске ликвидировали открытое горение

13:28 12.02.2021
 
© Фото : МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС на месте пожара в Красноярске
Сотрудники МЧС на месте пожара в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 17.05 (13.05 мск) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС уточнили, что около 15.40 по местному времени (11.40 мск) поступило сообщение о пожаре на складе хранения горюче-смазочных материалов на улице Пограничников. В результате пожара на складе произошло частичное обрушение. Пожару был присвоен второй ранг из пяти возможных. В красноярской прокуратуре уточнили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек - в состоянии средней тяжести он находится в краевой больнице.
На месте работают 29 единиц техники и около 80 человек личного состава.
Кадры пожара после взрыва в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:10
В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
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