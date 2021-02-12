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В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв
В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв
Склад с горюче-смазочными материалами загорелся после взрыва на улице Пограничников в Красноярске, сообщили журналистам в краевой прокуратуре. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:10
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся после взрыва на улице Пограничников в Красноярске, сообщили журналистам в краевой прокуратуре."Поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом на улице Пограничников, 44, строение 3", — сказала представитель ведомства.По предварительным данным, пострадал один человек.В прокуратуре уточнили, что сообщение о пожаре поступило примерно в 15:40 по местному времени. Часть здания обрушилась.Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, на месте работают 16 единиц техники и около 50 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать.
https://ria.ru/20210212/pozhar-1597156024.html
красноярск
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РИА Новости
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60
Кадры пожара после взрыва в Красноярске
В Красноярске произошел взрыв в здании склада ГСМ. Пожар не утихает, на место прибыли пожарные автоцистерны. При взрыве пострадал один человек — МЧС. КАДРЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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красноярск, происшествия

В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв

12:10 12.02.2021 (обновлено: 12:53 12.02.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся после взрыва на улице Пограничников в Красноярске, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.
"Поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом на улице Пограничников, 44, строение 3", — сказала представитель ведомства.
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По предварительным данным, пострадал один человек.
В прокуратуре уточнили, что сообщение о пожаре поступило примерно в 15:40 по местному времени. Часть здания обрушилась.
Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, на месте работают 16 единиц техники и около 50 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать.
 
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