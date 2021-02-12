https://ria.ru/20210212/pozhar-1597176182.html

В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв

В Красноярске на складе с горюче-смазочными материалами прогремел взрыв

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся после взрыва на улице Пограничников в Красноярске, сообщили журналистам в краевой прокуратуре. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:10

2021-02-12T12:10

2021-02-12T12:53

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся после взрыва на улице Пограничников в Красноярске, сообщили журналистам в краевой прокуратуре."Поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом на улице Пограничников, 44, строение 3", — сказала представитель ведомства.По предварительным данным, пострадал один человек.В прокуратуре уточнили, что сообщение о пожаре поступило примерно в 15:40 по местному времени. Часть здания обрушилась.Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, на месте работают 16 единиц техники и около 50 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать.

https://ria.ru/20210212/pozhar-1597156024.html

красноярск

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2021

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Кадры пожара после взрыва в Красноярске В Красноярске произошел взрыв в здании склада ГСМ. Пожар не утихает, на место прибыли пожарные автоцистерны. При взрыве пострадал один человек — МЧС. КАДРЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ 2021-02-12T12:10 true PT0M17S

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красноярск, происшествия