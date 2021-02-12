https://ria.ru/20210212/pozhar-1597156024.html

В Каргополе мужчина спас семерых детей из горящего дома

В Каргополе мужчина спас семерых детей из горящего дома

Мужчина вытащил из огня, охватившего двухэтажный жилой дом в Каргополе, семерых детей-дошкольников до приезда пожарных, сообщила диспетчерская служба... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:18

2021-02-12T10:18

2021-02-12T11:12

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МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Мужчина вытащил из огня, охватившего двухэтажный жилой дом в Каргополе, семерых детей-дошкольников до приезда пожарных, сообщила диспетчерская служба Архангельской области на своей странице "ВКонтакте".Пожар в двухэтажном доме по улице Гагарина, 11 в Каргополе вспыхнул вечером в четверг. Позвонившие в пожарную часть люди сообщили, что из окон двух квартир на первом и втором этажах вырывается пламя. Кроме того, кто-то из жителей сказал, что в доме есть дети и хранился газовый баллон."Три минуты потребовалось пожарным, чтобы прибыть на место пожара, но за это время жилец дома, безработный Алексей Вешняков совершил настоящий подвиг: воспользовавшись самодельной лестницей, что была приставлена к дому, он забрался на второй этаж и выбил окно - это была его квартира. Несмотря на дым и огонь, он сумел найти и вытащить наружу всех своих троих детей-дошколят", - рассказали в диспетчерской службе.Сразу после этого Вешняков разбил окно первого этажа, где проживала семья его брата, и также сумел вынести из огня и дыма четверых детей - все они также дошкольного возраста. Как говорят пожарные, именно на эти квартиры пришёлся основной удар огня: он быстро охватил помещения обеих квартир, лестничную клетку, отрезав путь для эвакуации жильцам других помещений, и вышел на кровлю старого, признанного аварийным деревянного дома, который был построен ещё в 1935 году."Прибывшие пожарные провели разведку помещений и эвакуировали женщину с первого этажа. Остальные жители дома успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Всего было эвакуировано 18 человек, из них 10 детей от дошкольного до подросткового возраста. Жертв удалось избежать, пострадавших нет", - добавили в диспетчерской службе.В результате пожара две квартиры, где проживали спасенные Вешняковым дети, оказались полностью уничтожены огнём, у дома полностью сгорела кровля - для проживания он уже непригоден. Что привело к пожару - предстоит установить пожарным дознавателям, среди версий - и аварийный режим работы электросети (в доме была ветхая проводка), и детская шалость с огнём.Отмечается, что дом находится в самом центре Каргополя, рядом расположено кафе, через дорогу Дом детского творчества - ни одно из этих зданий не пострадало. Причина и ущерб от пожара устанавливаются. Жильцы дома временно находятся у родственников, вопрос по предоставлению маневренного фонда будет решаться в администрации Каргопольского района.

https://ria.ru/20200411/1569900025.html

https://ria.ru/20200226/1565205832.html

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каргопольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, каргопольский район, каргополь, происшествия