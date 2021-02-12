США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"
23:13 12.02.2021 (обновлено: 04:12 13.02.2021)
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Наша позиция по "Северному потоку — 2" очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что "Северный поток — 2" плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности", - сказал он на брифинге.
Представитель госдепа добавил, что США "продолжают отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод," и в случае таких попыток "примут решение о применимости санкций".
При этом Прайс назвал санкции только "один из многих важных инструментов", имеющихся в распоряжении Вашингтона.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, обсуждают с американской стороной "Северный поток — 2".
По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. Отмечается, что дискуссии ведутся уже несколько дней. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по трубопроводу в случае "нарушений" Россией прав человека или международного права.
Официальный Берлин, по данным журнала, надеется, что договориться относительно проекта с администрацией президента США Джо Байдена будет проще, чем с администрацией его предшественника Дональда Трампа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.