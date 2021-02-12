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США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"
США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"
США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T23:13
2021-02-13T04:12
россия
allseas
северный поток — 2
нед прайс
зигмар габриэль
джо байден
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Представитель госдепа добавил, что США "продолжают отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод," и в случае таких попыток "примут решение о применимости санкций".При этом Прайс назвал санкции только "один из многих важных инструментов", имеющихся в распоряжении Вашингтона.Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, обсуждают с американской стороной "Северный поток — 2".По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. Отмечается, что дискуссии ведутся уже несколько дней. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по трубопроводу в случае "нарушений" Россией прав человека или международного права.Официальный Берлин, по данным журнала, надеется, что договориться относительно проекта с администрацией президента США Джо Байдена будет проще, чем с администрацией его предшественника Дональда Трампа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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россия, allseas, северный поток — 2, нед прайс, зигмар габриэль, джо байден, сша, украина

США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"

23:13 12.02.2021 (обновлено: 04:12 13.02.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Наша позиция по "Северному потоку — 2" очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что "Северный поток — 2" плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности", - сказал он на брифинге.

Представитель госдепа добавил, что США "продолжают отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод," и в случае таких попыток "примут решение о применимости санкций".
При этом Прайс назвал санкции только "один из многих важных инструментов", имеющихся в распоряжении Вашингтона.
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Вчера, 16:41
"Альтернатива для Германии" выступит в поддержку "Северного потока — 2"
Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, обсуждают с американской стороной "Северный поток — 2".
По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. Отмечается, что дискуссии ведутся уже несколько дней. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по трубопроводу в случае "нарушений" Россией прав человека или международного права.
Официальный Берлин, по данным журнала, надеется, что договориться относительно проекта с администрацией президента США Джо Байдена будет проще, чем с администрацией его предшественника Дональда Трампа.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Вчера, 21:42
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Нед ПрайсЗигмар ГабриэльДжо БайденСШАУкраина
 
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