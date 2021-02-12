https://ria.ru/20210212/potok-1597292880.html

США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"

США пригрозили России санкциями за попытки достроить "Северный поток — 2"

США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T23:13

2021-02-12T23:13

2021-02-13T04:12

россия

allseas

северный поток — 2

нед прайс

зигмар габриэль

джо байден

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США оценят возможность санкций при попытках достроить "Северный поток — 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.Представитель госдепа добавил, что США "продолжают отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопровод," и в случае таких попыток "примут решение о применимости санкций".При этом Прайс назвал санкции только "один из многих важных инструментов", имеющихся в распоряжении Вашингтона.Ранее журнал Spiegel сообщил, что власти Германии, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, обсуждают с американской стороной "Северный поток — 2".По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. Отмечается, что дискуссии ведутся уже несколько дней. В числе обсуждаемых вариантов - опция автоматического прекращения подачи газа по трубопроводу в случае "нарушений" Россией прав человека или международного права.Официальный Берлин, по данным журнала, надеется, что договориться относительно проекта с администрацией президента США Джо Байдена будет проще, чем с администрацией его предшественника Дональда Трампа."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20210212/potok-1597240703.html

https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, северный поток — 2, нед прайс, зигмар габриэль, джо байден, сша, украина