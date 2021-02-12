Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:12 12.02.2021 (обновлено: 14:25 12.02.2021)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко о перспективах политической амнистии заявил, что в республике нет политзаключенных.
"Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию... Если этот человек достанет уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне, может, вам хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.
Ранее Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.