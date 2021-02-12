https://ria.ru/20210212/politzaklyuchennye-1597210885.html

Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных

Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко о перспективах политической амнистии заявил, что в республике нет политзаключенных. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:12

2021-02-12T14:12

2021-02-12T14:25

политика

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко о перспективах политической амнистии заявил, что в республике нет политзаключенных."Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию... Если этот человек достанет уголовный кодекс, другие наши законы и покажет мне, может, вам хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.Ранее Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597197143.html

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597172801.html

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политика, александр лукашенко, белоруссия, в мире