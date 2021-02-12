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Пермские полицейские вдвоем спасли десять человек из горящей пятиэтажки
Пермские полицейские вдвоем спасли десять человек из горящей пятиэтажки
Полицейские из Пермского края спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:43
2021-02-12T14:07
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ПЕРМЬ, 12 фев — РИА Новости. Полицейские из Пермского края спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По информации ведомства, пожар произошел ночью в квартире одного из домов поселка Пашия. Первыми на место инцидента приехали участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников. Они эвакуировали из дома пять детей и пять взрослых, в том числе на руках вынесли мужчину, который не мог выйти самостоятельно."Полицейские Владимир Воротников и Андрей Ефимов спасли людей на пожаре… Они первыми прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации всех жильцов... Из горящего подъезда они эвакуировали десять человек, из которых пять — дети", — говорится в сообщении.Уточняется, что полицейские посадили эвакуированных жильцов в дежурную машину "Газель", так как на улице был мороз около 30 градусов. Также стражи порядка вызвали скорую, бригада которой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь. Позднее сотрудники развезли людей по домам родственников, так как они не могли вернуться в заполненные дымом квартиры.
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пермский край, происшествия

Пермские полицейские вдвоем спасли десять человек из горящей пятиэтажки

12:43 12.02.2021 (обновлено: 14:07 12.02.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюУчастковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников
Участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
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ПЕРМЬ, 12 фев — РИА Новости. Полицейские из Пермского края спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По информации ведомства, пожар произошел ночью в квартире одного из домов поселка Пашия. Первыми на место инцидента приехали участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников. Они эвакуировали из дома пять детей и пять взрослых, в том числе на руках вынесли мужчину, который не мог выйти самостоятельно.
"Полицейские Владимир Воротников и Андрей Ефимов спасли людей на пожаре… Они первыми прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации всех жильцов... Из горящего подъезда они эвакуировали десять человек, из которых пять — дети", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские посадили эвакуированных жильцов в дежурную машину "Газель", так как на улице был мороз около 30 градусов. Также стражи порядка вызвали скорую, бригада которой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь. Позднее сотрудники развезли людей по домам родственников, так как они не могли вернуться в заполненные дымом квартиры.
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