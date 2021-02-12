https://ria.ru/20210212/politseyskie-1597184970.html

Пермские полицейские вдвоем спасли десять человек из горящей пятиэтажки

Пермские полицейские вдвоем спасли десять человек из горящей пятиэтажки

Полицейские из Пермского края спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:43

2021-02-12T12:43

2021-02-12T14:07

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ПЕРМЬ, 12 фев — РИА Новости. Полицейские из Пермского края спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По информации ведомства, пожар произошел ночью в квартире одного из домов поселка Пашия. Первыми на место инцидента приехали участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников. Они эвакуировали из дома пять детей и пять взрослых, в том числе на руках вынесли мужчину, который не мог выйти самостоятельно."Полицейские Владимир Воротников и Андрей Ефимов спасли людей на пожаре… Они первыми прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации всех жильцов... Из горящего подъезда они эвакуировали десять человек, из которых пять — дети", — говорится в сообщении.Уточняется, что полицейские посадили эвакуированных жильцов в дежурную машину "Газель", так как на улице был мороз около 30 градусов. Также стражи порядка вызвали скорую, бригада которой оказала пострадавшим первую медицинскую помощь. Позднее сотрудники развезли людей по домам родственников, так как они не могли вернуться в заполненные дымом квартиры.

https://ria.ru/20201207/morzh-1588010870.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, происшествия