https://ria.ru/20210212/pokholodanie-1597131869.html

Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России

Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России

Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T00:31

2021-02-12T00:31

2021-02-12T00:31

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в связи с приближением циклона температура несколько повысится к выходным."В воскресенье, уже после прохождения циклона и снегопада, северо-восточный вечер опять начнет затягивать холодные массы и уже в ночь на воскресенье температуры -16-21 градус в Москве и области, дневные температуры от -10-15. В понедельник ночные температуры -18-23, дневные температуры -11-16 градусов. Снег закончится, в понедельник уже будет облачно с прояснениями, во вторник будет уже погода с солнышком, но температура -21-26 ночью и 15-16 днем, температуры на 7-8 градусов ниже нормы… До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210211/mart-1596930261.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество