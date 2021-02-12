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Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России
Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России
Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:31
2021-02-12T00:31
2021-02-12T00:31
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в связи с приближением циклона температура несколько повысится к выходным."В воскресенье, уже после прохождения циклона и снегопада, северо-восточный вечер опять начнет затягивать холодные массы и уже в ночь на воскресенье температуры -16-21 градус в Москве и области, дневные температуры от -10-15. В понедельник ночные температуры -18-23, дневные температуры -11-16 градусов. Снег закончится, в понедельник уже будет облачно с прояснениями, во вторник будет уже погода с солнышком, но температура -21-26 ночью и 15-16 днем, температуры на 7-8 градусов ниже нормы… До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений", - сказал Вильфанд.
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