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Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России
Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России
Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:31
2021-02-12T00:31
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в связи с приближением циклона температура несколько повысится к выходным."В воскресенье, уже после прохождения циклона и снегопада, северо-восточный вечер опять начнет затягивать холодные массы и уже в ночь на воскресенье температуры -16-21 градус в Москве и области, дневные температуры от -10-15. В понедельник ночные температуры -18-23, дневные температуры -11-16 градусов. Снег закончится, в понедельник уже будет облачно с прояснениями, во вторник будет уже погода с солнышком, но температура -21-26 ночью и 15-16 днем, температуры на 7-8 градусов ниже нормы… До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений", - сказал Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил об очередном похолодании в Европейской России

00:31 12.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Очередное похолодание начнется в центре Европейской России в воскресенье, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Начиная с понедельника холодная аномалия будет 7 градусов, а затем она будет доходить до 10 градусов... Ветер до 15-18 метров в секунду, будет казаться, что температура ниже 20 градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в связи с приближением циклона температура несколько повысится к выходным.
"В воскресенье, уже после прохождения циклона и снегопада, северо-восточный вечер опять начнет затягивать холодные массы и уже в ночь на воскресенье температуры -16-21 градус в Москве и области, дневные температуры от -10-15. В понедельник ночные температуры -18-23, дневные температуры -11-16 градусов. Снег закончится, в понедельник уже будет облачно с прояснениями, во вторник будет уже погода с солнышком, но температура -21-26 ночью и 15-16 днем, температуры на 7-8 градусов ниже нормы… До конца рабочей недели температура будет ниже многолетних значений", - сказал Вильфанд.
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