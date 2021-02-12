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В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
В субботу в Москве будет установлен двойной погодный рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова, сообщается в пятницу на портале... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
2021-02-12T14:02
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В субботу в Москве будет установлен двойной погодный рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова, сообщается в пятницу на портале "Метеоновости"."К вечеру 12 февраля снегопад не только не прекратится, но и усилится. Сугробы подрастут еще на 20-30 сантиметров. 13 февраля в Москве состоится двойной рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова. Да и нынешний день наверняка войдет в погодную летопись", - говорится в сообщении.Отмечается, что ночью 13 февраля пройдет сильный снег, разыграется метель, ветер в порывах достигнет 12-17 метров в секунду, на дорогах образуются заносы, снежный накат."Температура воздуха хоть и ниже нормы, но не экстремальная, минус 12 - минус 17 градусов. Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут минус 10 - минус 15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз", - уточняется в сообщении.Дополняется, что в воскресенье ветер ослабеет, снег если и пройдет, то небольшой и лишь местами. Мороз окрепнет ночью до минус 14 - минус 19 градусов, днем минус 12 - минус 17.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
В субботу в Москве
будет установлен двойной погодный рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова, сообщается в пятницу на портале "Метеоновости".
"К вечеру 12 февраля снегопад не только не прекратится, но и усилится. Сугробы подрастут еще на 20-30 сантиметров. 13 февраля в Москве состоится двойной рекорд - по количеству осадков и по высоте снежного покрова. Да и нынешний день наверняка войдет в погодную летопись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью 13 февраля пройдет сильный снег, разыграется метель, ветер в порывах достигнет 12-17 метров в секунду, на дорогах образуются заносы, снежный накат.
"Температура воздуха хоть и ниже нормы, но не экстремальная, минус 12 - минус 17 градусов. Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут минус 10 - минус 15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что в воскресенье ветер ослабеет, снег если и пройдет, то небольшой и лишь местами. Мороз окрепнет ночью до минус 14 - минус 19 градусов, днем минус 12 - минус 17.