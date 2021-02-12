https://ria.ru/20210212/pogoda-1597139724.html

В Москве в пятницу ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер

В Москве в пятницу ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер

Сильный снегопад, метель и порывистый ветер ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T07:51

2021-02-12T07:51

2021-02-12T07:51

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сильный снегопад, метель и порывистый ветер ожидаются в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, сильный снегопад, метель. Температура воздуха днем минус 11 - минус 13 в мегаполисе, в Подмосковье минус 10 - минус 15. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.Он уточнил, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.

https://ria.ru/20210212/pogoda-1597139332.html

москва

московская область (подмосковье)

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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество