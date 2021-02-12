https://ria.ru/20210212/pogoda-1597139332.html

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T07:33

2021-02-12T07:33

2021-02-12T08:22

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и ветре порывами 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 13 февраля.

https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество