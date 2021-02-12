https://ria.ru/20210212/pogoda-1597139332.html
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра, следует из данных... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T07:33
2021-02-12T07:33
2021-02-12T08:22
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/105394/09/1053940908_0:88:2992:1771_1920x0_80_0_0_12150d48cb49257040a0614f1985fa71.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы из-за метели, гололедицы и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и ветре порывами 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 13 февраля.
https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/105394/09/1053940908_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_228e7d2635c7678123ed1757a13ce24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество