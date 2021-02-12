https://ria.ru/20210212/pogoda-1597132264.html

Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов

Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов

На юге Европейской России ожидается резкое понижение температуры до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T00:46

2021-02-12T00:46

2021-02-12T06:04

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На юге Европейской России ожидается резкое понижение температуры до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, синоптики обещают похолодание уже с четверга. В субботу, добавил собеседник агентства, в этой части страны ожидаются минусовые температуры.По его словам, ожидаются осадки "во всех трех фазах — снег, дождь, мокрый снег"."И будет усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный. Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период 12 и 13 февраля. А затем уже будет аномально холодная погода, <…> будет на 7-9 градусов ниже нормы", — заявил ученый.Он отметил, что аналогичная ситуация сложится на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье.В центре Европейской России также ожидается похолодание, продолжил собеседник агентства. Начиная с понедельника температуры будут ниже нормы на 7 градусов, а затем на 10 градусов. При этом, подчеркнул Вильфанд, из-за ветра до 15-18 метров в секунду холод будет казаться еще сильнее.

https://ria.ru/20210212/pokholodanie-1597131869.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество