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Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов
Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов
На юге Европейской России ожидается резкое понижение температуры до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:46
2021-02-12T00:46
2021-02-12T06:04
россия
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роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На юге Европейской России ожидается резкое понижение температуры до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, синоптики обещают похолодание уже с четверга. В субботу, добавил собеседник агентства, в этой части страны ожидаются минусовые температуры.По его словам, ожидаются осадки "во всех трех фазах — снег, дождь, мокрый снег"."И будет усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный. Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период 12 и 13 февраля. А затем уже будет аномально холодная погода, <…> будет на 7-9 градусов ниже нормы", — заявил ученый.Он отметил, что аналогичная ситуация сложится на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье.В центре Европейской России также ожидается похолодание, продолжил собеседник агентства. Начиная с понедельника температуры будут ниже нормы на 7 градусов, а затем на 10 градусов. При этом, подчеркнул Вильфанд, из-за ветра до 15-18 метров в секунду холод будет казаться еще сильнее.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, краснодарский край, общество
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
На юге Европейской России ожидается резкое понижение температуры до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
По его словам, синоптики обещают похолодание уже с четверга. В субботу, добавил собеседник агентства, в этой части страны ожидаются минусовые температуры.
"Температура понизится за три дня на 20-25 градусов", — отметил Вильфанд.
По его словам, ожидаются осадки "во всех трех фазах — снег, дождь, мокрый снег".
"И будет усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный. Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период 12 и 13 февраля. А затем уже будет аномально холодная погода, <…> будет на 7-9 градусов ниже нормы", — заявил ученый.
Он отметил, что аналогичная ситуация сложится на юге Краснодарского края
и на Черноморском побережье.
В центре Европейской России также ожидается похолодание, продолжил собеседник агентства. Начиная с понедельника температуры будут ниже нормы на 7 градусов, а затем на 10 градусов. При этом, подчеркнул Вильфанд, из-за ветра до 15-18 метров в секунду холод будет казаться еще сильнее.