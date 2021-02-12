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В Кирове завели дело на мужчину, пинавшего фельдшера скорой помощи
В Кирове завели дело на мужчину, пинавшего фельдшера скорой помощи
Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:54
2021-02-12T17:54
россия
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области."Полицейские задержали неработающего кировчанина 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что их бригада прибыла по вызову – прохожие увидели мужчину, который сидел на улице, и вызвали медиков. Мужчину, предположительно, находившегося в состоянии опьянения, усадили в карету скорой помощи, фельдшер проводила его осмотр. В это время он два раза пнул ее по левому колену", - говорится в сообщении.Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
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россия, кировская область, происшествия

В Кирове завели дело на мужчину, пинавшего фельдшера скорой помощи

17:54 12.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
"Полицейские задержали неработающего кировчанина 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что их бригада прибыла по вызову – прохожие увидели мужчину, который сидел на улице, и вызвали медиков. Мужчину, предположительно, находившегося в состоянии опьянения, усадили в карету скорой помощи, фельдшер проводила его осмотр. В это время он два раза пнул ее по левому колену", - говорится в сообщении.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
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