https://ria.ru/20210212/poboi-1597257006.html
В Кирове завели дело на мужчину, пинавшего фельдшера скорой помощи
В Кирове завели дело на мужчину, пинавшего фельдшера скорой помощи
Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:54
2021-02-12T17:54
2021-02-12T17:54
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кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кирове на мужчину, подозреваемого в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области."Полицейские задержали неработающего кировчанина 1977 года рождения. Потерпевшая рассказала, что их бригада прибыла по вызову – прохожие увидели мужчину, который сидел на улице, и вызвали медиков. Мужчину, предположительно, находившегося в состоянии опьянения, усадили в карету скорой помощи, фельдшер проводила его осмотр. В это время он два раза пнул ее по левому колену", - говорится в сообщении.Мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html
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россия, кировская область, происшествия