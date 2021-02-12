https://ria.ru/20210212/plyazh-1597138254.html
"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео
"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео
Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T06:26
2021-02-12T06:26
2021-02-12T06:26
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анапа
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"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео и ужаснула россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/16/1552731641_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b59986192079929fcca412081fdecd79.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой.В описании к посту поясняется, что к этому привела непогода на море.Также отмечается, что после завершения сезона штормов здесь потребуется помощь волонтеров. Подписчики аккаунта эмоционально высказались от увиденного."Какой ужас, надо администрации обратить внимание и начать уборку, техника нужна и люди", — написала beauty_flower_anapa."Апокалипсис", — отметила laraf2013."Хотелось бы чтобы администрация помогла техникой", — добавила znoi2004.
https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html
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