https://ria.ru/20210212/plyazh-1597138254.html

"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео

"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео

Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T06:26

2021-02-12T06:26

2021-02-12T06:26

туризм

россия

анапа

краснодарский край

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"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео и ужаснула россиян

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой.В описании к посту поясняется, что к этому привела непогода на море.Также отмечается, что после завершения сезона штормов здесь потребуется помощь волонтеров. Подписчики аккаунта эмоционально высказались от увиденного."Какой ужас, надо администрации обратить внимание и начать уборку, техника нужна и люди", — написала beauty_flower_anapa."Апокалипсис", — отметила laraf2013."Хотелось бы чтобы администрация помогла техникой", — добавила znoi2004.

https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html

россия

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анапа, краснодарский край