Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210212/plyazh-1597138254.html
"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео
"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео
Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T06:26
2021-02-12T06:26
туризм
россия
анапа
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео и ужаснула россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/16/1552731641_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b59986192079929fcca412081fdecd79.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой.В описании к посту поясняется, что к этому привела непогода на море.Также отмечается, что после завершения сезона штормов здесь потребуется помощь волонтеров. Подписчики аккаунта эмоционально высказались от увиденного."Какой ужас, надо администрации обратить внимание и начать уборку, техника нужна и люди", — написала beauty_flower_anapa."Апокалипсис", — отметила laraf2013."Хотелось бы чтобы администрация помогла техникой", — добавила znoi2004.
https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155273/16/1552731641_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_90c87000efdbdd7bc45a45afe188f2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анапа, краснодарский край

"Полоса отчуждения" на пляже в Анапе попала на видео

06:26 12.02.2021
 
© Depositphotos / EvgeniiDikiiПляж в Анапе
Пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / EvgeniiDikii
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте typoanapa2.0, показало засыпанный из-за разгула стихии отходами пляж под Анапой.
В описании к посту поясняется, что к этому привела непогода на море.

"Витязевская коса — "полоса отчуждения". После последних штормов коса от Витязево до Благовещенской усыпана мусором и тушками птиц. Попадаются и мертвые дельфины", — гласит в подписи к ролику.

Также отмечается, что после завершения сезона штормов здесь потребуется помощь волонтеров.
Подписчики аккаунта эмоционально высказались от увиденного.
"Какой ужас, надо администрации обратить внимание и начать уборку, техника нужна и люди", — написала beauty_flower_anapa.
"Апокалипсис", — отметила laraf2013.
"Хотелось бы чтобы администрация помогла техникой", — добавила znoi2004.
Люди гуляют на пляже в графстве Кент в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 20:20
Находка на пляже едва не стоила матери и дочери жизни
 
ТуризмРоссияАнапаКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
Лента новостейМолния