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США призвали членов G7 помочь бедным странам во время пандемии
США призвали членов G7 помочь бедным странам во время пандемии
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала членов G7 к работе по оказанию помощи бедным странам в связи с пандемией, сообщило ведомство по итогам... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:11
2021-02-12T20:11
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коронавирусы
министерство финансов сша
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джанет йеллен
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в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала членов G7 к работе по оказанию помощи бедным странам в связи с пандемией, сообщило ведомство по итогам состоявшегося в пятницу виртуального заседания министров финансов стран Большой семерки."Министр Йеллен заявила о своем твердом убеждении, что страны G7 во взаимодействии с международными финансовыми институтами, должны работать над решением проблем, перед которыми стоят страны с низким достатком, которым трудно справиться с пандемией", - сообщила пресс-служба минфина.Согласно информации минфина, Йеллен подчеркнула "важность дополнительной финансовой помощи для обеспечения активного восстановления" экономики на фоне пандемии, а также приверженность новой администрации США многостороннему подходу в решении мировых проблем, в том числе – проблемы изменения климата. "Она выразила твердую поддержку усилиям G7 по проблеме изменения климата" и заверила, что минифин США будет задействован в том числе и в этом направлении. Йеллен подчеркнул желание США укреплять союзнические отношения и активизировать международную деятельность.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство финансов сша, g7, джанет йеллен, сша, в мире

США призвали членов G7 помочь бедным странам во время пандемии

20:11 12.02.2021
 
© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Brian Inganga
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала членов G7 к работе по оказанию помощи бедным странам в связи с пандемией, сообщило ведомство по итогам состоявшегося в пятницу виртуального заседания министров финансов стран Большой семерки.
"Министр Йеллен заявила о своем твердом убеждении, что страны G7 во взаимодействии с международными финансовыми институтами, должны работать над решением проблем, перед которыми стоят страны с низким достатком, которым трудно справиться с пандемией", - сообщила пресс-служба минфина.
Согласно информации минфина, Йеллен подчеркнула "важность дополнительной финансовой помощи для обеспечения активного восстановления" экономики на фоне пандемии, а также приверженность новой администрации США многостороннему подходу в решении мировых проблем, в том числе – проблемы изменения климата. "Она выразила твердую поддержку усилиям G7 по проблеме изменения климата" и заверила, что минифин США будет задействован в том числе и в этом направлении. Йеллен подчеркнул желание США укреплять союзнические отношения и активизировать международную деятельность.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство финансов СШАG7Джанет ЙелленСШАВ мире
 
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