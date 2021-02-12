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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210212/pamyatka-1597251747.html
В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья
В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья
Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:31
2021-02-12T17:31
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.В частности, в памятке говорится, что категорически запрещено осуществлять самовольную перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, а также самовольно размещать газовое оборудование в помещениях для сна и отдыха.Также Гожилинспекция Подмосковья напоминает, что запрещается самовольно перекрывать доступ к газовому оборудованию и запорным устройствам.В случае, если вы уже провели перепланировку, но не успели оформить документы, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для выяснения возможности перепланировки. При положительном согласовании необходимо предоставить документы предусмотренные ст.26 Жилищного кодекса РФ, которые можно уточнить в любой районной эксплуатационной службе предприятия.Как отмечает глава ведомства Ольга Федина, памятки будут распространятся через массовые рассылки по электронной почте, а также размещаться на информационных стендах подъездов многоквартирных домов.
https://realty.ria.ru/20201118/gazprom-1585226330.html
московская область (подмосковье)
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)

В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья

17:31 12.02.2021
 
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
В частности, в памятке говорится, что категорически запрещено осуществлять самовольную перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, а также самовольно размещать газовое оборудование в помещениях для сна и отдыха.
"Категорически запрещается изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов", - говорится в памятке.
Также Гожилинспекция Подмосковья напоминает, что запрещается самовольно перекрывать доступ к газовому оборудованию и запорным устройствам.
В случае, если вы уже провели перепланировку, но не успели оформить документы, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для выяснения возможности перепланировки. При положительном согласовании необходимо предоставить документы предусмотренные ст.26 Жилищного кодекса РФ, которые можно уточнить в любой районной эксплуатационной службе предприятия.
Как отмечает глава ведомства Ольга Федина, памятки будут распространятся через массовые рассылки по электронной почте, а также размещаться на информационных стендах подъездов многоквартирных домов.
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