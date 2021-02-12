В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от Елабуги до Нижнекамска
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.
В частности, в памятке говорится, что категорически запрещено осуществлять самовольную перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, а также самовольно размещать газовое оборудование в помещениях для сна и отдыха.
"Категорически запрещается изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов", - говорится в памятке.
Также Гожилинспекция Подмосковья напоминает, что запрещается самовольно перекрывать доступ к газовому оборудованию и запорным устройствам.
В случае, если вы уже провели перепланировку, но не успели оформить документы, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для выяснения возможности перепланировки. При положительном согласовании необходимо предоставить документы предусмотренные ст.26 Жилищного кодекса РФ, которые можно уточнить в любой районной эксплуатационной службе предприятия.
Как отмечает глава ведомства Ольга Федина, памятки будут распространятся через массовые рассылки по электронной почте, а также размещаться на информационных стендах подъездов многоквартирных домов.