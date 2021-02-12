https://ria.ru/20210212/pamyatka-1597251747.html

В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья

В Подмосковье создали памятку по перепланировке газифицированного жилья

Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:31

2021-02-12T17:31

2021-02-12T17:31

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Памятку о запрете любой перепланировки газифицированных квартир разработали в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.В частности, в памятке говорится, что категорически запрещено осуществлять самовольную перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, а также самовольно размещать газовое оборудование в помещениях для сна и отдыха.Также Гожилинспекция Подмосковья напоминает, что запрещается самовольно перекрывать доступ к газовому оборудованию и запорным устройствам.В случае, если вы уже провели перепланировку, но не успели оформить документы, вам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для выяснения возможности перепланировки. При положительном согласовании необходимо предоставить документы предусмотренные ст.26 Жилищного кодекса РФ, которые можно уточнить в любой районной эксплуатационной службе предприятия.Как отмечает глава ведомства Ольга Федина, памятки будут распространятся через массовые рассылки по электронной почте, а также размещаться на информационных стендах подъездов многоквартирных домов.

https://realty.ria.ru/20201118/gazprom-1585226330.html

московская область (подмосковье)

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госжилинспекция, московская область (подмосковье)