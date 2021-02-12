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Бирюков: система отопления в Москве исправно работает при непогоде
Бирюков: система отопления в Москве исправно работает при непогоде
Система отопления в Москве работает штатно при непогоде, которая пришла в столицу, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:10
2021-02-12T14:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
евгений тишковец
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Система отопления в Москве работает штатно при непогоде, которая пришла в столицу, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что Погода в Москве с каждым часом будет все хуже, на пик ненастье выйдет вечером и особенно в ночь на субботу. Ожидается ухудшение видимости до нескольких сотен метров."Для борьбы с циклоном были приняты меры повышенной готовности. Все службы городского хозяйства переведены в такой режим, и в рамках этого режима в первую очередь мы обеспечиваем теплом. Подача теплоносителя была переведена на повышенный, еще раз подчеркиваю, режим за несколько дней до наступления низких температур наружного воздуха. Сегодня система работает стабильно, штатно, имея достаточный резерв и по гидравлике, и достаточный резерв по количеству вырабатываемой тепловой энергии", - рассказал Бирюков.
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евгений тишковец, петр бирюков, москва

Бирюков: система отопления в Москве исправно работает при непогоде

14:10 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевПроверка отопления в квартире. Архивное фото
Проверка отопления в квартире. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Система отопления в Москве работает штатно при непогоде, которая пришла в столицу, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что Погода в Москве с каждым часом будет все хуже, на пик ненастье выйдет вечером и особенно в ночь на субботу. Ожидается ухудшение видимости до нескольких сотен метров.
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"Для борьбы с циклоном были приняты меры повышенной готовности. Все службы городского хозяйства переведены в такой режим, и в рамках этого режима в первую очередь мы обеспечиваем теплом. Подача теплоносителя была переведена на повышенный, еще раз подчеркиваю, режим за несколько дней до наступления низких температур наружного воздуха. Сегодня система работает стабильно, штатно, имея достаточный резерв и по гидравлике, и достаточный резерв по количеству вырабатываемой тепловой энергии", - рассказал Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЕвгений ТишковецПетр БирюковМосква
 
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