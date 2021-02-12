https://ria.ru/20210212/otoplenie-1597210580.html

Бирюков: система отопления в Москве исправно работает при непогоде

Бирюков: система отопления в Москве исправно работает при непогоде

Система отопления в Москве работает штатно при непогоде, которая пришла в столицу, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:10

2021-02-12T14:10

2021-02-12T14:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

евгений тишковец

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Система отопления в Москве работает штатно при непогоде, которая пришла в столицу, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что Погода в Москве с каждым часом будет все хуже, на пик ненастье выйдет вечером и особенно в ночь на субботу. Ожидается ухудшение видимости до нескольких сотен метров."Для борьбы с циклоном были приняты меры повышенной готовности. Все службы городского хозяйства переведены в такой режим, и в рамках этого режима в первую очередь мы обеспечиваем теплом. Подача теплоносителя была переведена на повышенный, еще раз подчеркиваю, режим за несколько дней до наступления низких температур наружного воздуха. Сегодня система работает стабильно, штатно, имея достаточный резерв и по гидравлике, и достаточный резерв по количеству вырабатываемой тепловой энергии", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20210212/pogoda-1597207994.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, петр бирюков, москва