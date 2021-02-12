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В Сахарово за два дня освободят более 160 арестованных на акциях в Москве
В Сахарово за два дня освободят более 160 арестованных на акциях в Москве
Свыше 160 административно арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника в Новой Москве в ближайшие два дня, сообщила член... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:10
2021-02-12T11:10
марина литвинович
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 160 административно арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника в Новой Москве в ближайшие два дня, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович."Прибыли в Сахарово. Сегодня и завтра будет самое массовое освобождение: сегодня до 23.59 освободится 64 человека, а за завтра - 99 человек. Всего на 10.35 в СП Сахарово содержится 292 человека", - написала Литвинович в Telegram.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
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марина литвинович, россия, новая москва, онк, москва, общество

В Сахарово за два дня освободят более 160 арестованных на акциях в Москве

11:10 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Свыше 160 административно арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника в Новой Москве в ближайшие два дня, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович.
"Прибыли в Сахарово. Сегодня и завтра будет самое массовое освобождение: сегодня до 23.59 освободится 64 человека, а за завтра - 99 человек. Всего на 10.35 в СП Сахарово содержится 292 человека", - написала Литвинович в Telegram.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
10:51
Нарышкин оценил сообщение об угрозе терактов на уличных акциях в России
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
 
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